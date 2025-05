Internazionali d’Italia 2025: programma e date del sorteggio

Dal 29 aprile al 18 maggio 2025 Roma torna ad essere il cuore pulsante del tennis internazionale. Gli Internazionali BNL d’Italia, giunti alla loro 82ª edizione, trasformano ancora una volta la città eterna in un’arena vibrante di emozioni, in cui vedranno sfidarsi i più grandi nomi del tennis mondiale.

La formula confermata, introdotta già nell’edizione 2023, prevede un torneo esteso su quasi tre settimane, con un tabellone principale a 96 giocatori. Il cuore della competizione si accenderà dal 7 al 18 maggio, mentre il weekend del 6 vedrà scendere in campo gli atleti impegnati nelle qualificazioni. In totale, oltre 300 match animeranno il programma.

Nonostante l’assenza pesante di Novak Djokovic, altri i nomi di altissima professionalità si sfideranno a maggio. Tra gli italiani, spicca Jannik Sinner. Sicuramente uno dei favoriti (numero 1 del ranking ATP). Ma oltre lui, vedremo giocare Musetti, Berrettini, Coboldi, Arnaldi, Sonego, Darderi e Bellucci. Sul fronte femminile, grande interesse per Jasmine Paolini, al momento nella top 10, aumentando le chance di un podio azzurro.

Gli internazionali d’Italia 2025 aprono le danze lunedì 5 maggio e l’intera giornata sarà dedicata ai sorteggi degli atleti che si dovranno sfidare nel tabellone fino al 18 maggio 2025. Il sorteggio femminile è previsto per le ore 11.00 mentre quello maschile per le ore 13.00. I tornei inizieranno rispettivamente il 6 e il 7 maggio 2025. Chi non potrà essere sugli spalti potrà comunque godersi lo spettacolo da casa: SuperTennis TV trasmetterà l’intero torneo, affiancata da piattaforme streaming e copertura sui social media ufficiali dell’evento.

Roma, come ogni anno, si prepara per questo nuovo appuntamento internazionale. Oltre al Giubileo le vie del centro storico verranno prese d’assalto da fan e turisti da tutto il mondo. In attesa del torneo, possiamo già fare qualche scommessa sul vincitore; a contendersi il podio maschile, oltre a Sinner abbiamo lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’americano Taylor Fritz. Per il podio femminile, Jasmine Paolini dovrà vedersela con la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Isa Swiatek.



A prescindere da chi sarà il vincitore, sarà un’altra bella occasione per Roma. E allora, che vinca il migliore.