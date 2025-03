Il derby delle Rose

I sorteggi di Nyon hanno regalato agli amanti del calcio il derby di Madrid. Il Real di Carletto Ancelotti e l’Atletico di Simeone si contendono il posto per l’accesso ai quarti di finale di Champions League.

In Europa League il derby delle romane è stato evitato, l’unico possibile appuntamento tra Roma e Lazio è in finale al San Mamès di Bilbao.

I derby però non sono sempre una stracittadina, alcuni hanno una storia a sé stante e nel Regno Unito ne sanno qualcosa.

Lasciamo perdere la competizione europea e spostiamoci nel Nord dell’Inghilterra. A distanza di un’ora abbondante di macchina ci sono due città: Leeds e Manchester.

Il derby di Manchester sappiamo tutti giocarsi tra lo United ed il City ma i Red Devils ne hanno uno storico (le sue radici sono profonde più di cinquecento anni) con i Peacocks di Leeds nato non per ragioni calcistiche.

Denominato il Derby dei “Pennines” per la zona collinare che divide la zona Est da quella Ovest dell’alta Inghilterra, la rivalità tra Manchester e Leeds si accende durante la Guerra delle due rose (1455-1485).

La situazione in Inghilterra all’epoca non era delle migliori, c’era un piccolo problema gestionale, senza scendere in troppi particolari: si combatteva per la successione al trono d’Inghilterra.

A contendersi il trono troviamo due rami della casa regnante dei Plantageneti: da una parte le rose rosse del Lancashire e dall’altra quelle bianche dello Yorkshire.

I bianchi di Leeds contro i rossi di Manchester.

Alla fine, vinsero i Tudor ma la rivalità tra le due città non si spense mai.

Durante la rivoluzione industriale Leeds divenne importante per la sua industria di lana, Manchester rispose a tono diventando un polo importante per l’industria del cotone.

La storia si ripete

Nel 1878 esisteva una squadra chiamata Newton Heath LYR Football Club, il nome venne preso dal dipartimento di trasporti e vagoni della stazione ferroviaria del Lancashire e Yorkishire di Newton Heath.

I rossi e i bianchi giocano sotto un’unica bandiera fino al 24 aprile del 1902, data di nascita del Manchester United.

A Leeds andava forte la palla ovale, lo sport era principalmente il rugby quindi si deve aspettare fino al 1904 per avere una squadra di calcio della città, il Leeds City.

Nel 1919 il City fallì e venne rifondato con il nome di Leeds United.

L’anno dopo il Leeds venne iscritto alla Second Division della Football Association mentre lo United era già in First quindi niente derby fino al 1923.

Il 20 gennaio del 1923 il derby tra le rose rosse e quelle bianche finirà con uno zero a zero all’Old Trafford.

Rossi contro bianchi ancora una volta.

Gli anni Cinquanta sono stati gli anni di Matt Busby, dello United di Bobby Charlton e dello stradominio calcistico dei Red Devils nonostante la tragedia aerea di Monaco di Baviera del 1958.

Marzo 1961; il Leeds ingaggia mister Don Revie e la musica in casa Whites

Se in una semifinale di FA Cup ci pensarono sul campo Jack Charlton e Denis Law a darsele di santa ragione, sugli spalti, a fine anni ’70 il fenomeno Hooligans evidenziò ancor di più la rivalità tra le due città.

Gli scontri tra la Leeds United Service Crew e la Red Army hanno riempito pagine di quotidiani per parecchio tempo, definendola una delle rivalità più accese e violente del calcio d’oltremanica.