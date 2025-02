Ranieri in conferenza stampa: Hummels e Paredes non convocati col Venezia

L’allenatore della Roma senza freni in conferenza stampa, parla del Fair play finanziario che ha impedito la trattativa per Kolo Muani, del patto col Milan per la vendita di Abraham e della pausa data a Hummels e Paredes.

Claudio Ranieri arriva sorridente in sala stampa al Fulvio Bernardini, per la conferenza in vista di Venezia – Roma, e chiede ai cronisti presenti se sono “carichi”. Vuole trasmettere sicurezza, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per 3-1 con il Milan. Si preannuncia una conferenza esplosiva, e così è stato. Alla richiesta di un giudizio sul mercato di gennaio della Roma, mister Ranieri si dice “super contento” e sgancia la prima bomba: “Volevamo Kolo Muani, poi abbiamo visto che non si poteva per l’ingaggio”.

Le parole di Ranieri

Questa rivelazione viene a seguito di una spiegazione sulla situazione della società col Fair play finanziario. Limiti che derivano dall’alto monte ingaggi della Roma e che vedranno un mercato ai minimi per un altro anno. Il tecnico ha spiegato: “I Friedkin hanno speso una barca di soldi, sicuramente qualcuno dice che li hanno spesi male e posso condividere. Io non voglio fare il difensore di nessuno, hanno messo 1,2 miliardi, forse ne dovranno mettere altrettanti per lo stadio.

L’aspetto Fair play finanziario è tutt’altra cosa, implica gli stipendi di tutta l’AS Roma. Hanno un tetto e oltre non possono andare, questo si ripercuote per questo mercato e per il prossimo giugno e forse per gennaio prossimo. Tutto questo per aumentare le entrate e diminuire le uscite. Come si fa questo? Cercando di andare più avanti che si può in Europa. Ci sono cose da valutare e che ci possono portare soldi, vedi Abraham o Calafiori, perché andare oltre un tetto non si può, altrimenti siamo fuori dall’Europa per due-tre anni. Si cerca di fare di necessità virtù e si cerca di manovrare il manovrabile. Per questo dico che sono super contento, di più non potevano fare.”

Su Abraham, sempre in ottica fair play finanziario, arriva più avanti il dettaglio, alla domanda su un eventuale ritorno del giocatore inglese alla Roma: “Credo che ci sia stato un contratto d’onore tra la Roma e il Milan. Lui era uno di quelli che prendevano un contratto alto, per cui ci potrebbe permettere di abbassare quella quota”. Abraham dunque resterà al Milan. Ci sono delle cose, come questa dei limiti di mercato a cui deve sottostare la società, che Ranieri voleva dire, a prescindere dalle domande. Sempre avido di dettagli sulla formazione, oggi invece ha dichiarato: “Non vedrete tra i convocati Hummels e Paredes, gli ho dato vacanza. Perché con De Rossi giocavano poco, con Juric poco, con me hanno giocato tanto. Sono più utili adesso a ricaricare energie nervose che stare con me a Venezia. Non saranno tra i convocati, ma non perché hanno giocato male, ma perché hanno dato tutto”.

In vista di Venezia

A margine della conferenza, mentre cercavamo di saperne di più sulla formazione, Ranieri ha confermato che vedremo titolari, a Venezia, alcuni (più di uno quindi) dei nuovi acquisti. E dallo staff confermano che rivedremo Hummels e Paredes già contro il Porto. A proposito dell’argentino, Ranieri ha smentito le voci che lo volevano vicino al Boca Juniors. Sul suo rinnovo di contratto ha detto: “Per il contratto so che ne stanno parlando, ho letto da voi che sono scattate le condizioni e c’è un altro anno. Ma ero sicuro che sarebbe rimasto”.

Vista la regolarità con cui gli ex fanno gol alla Roma, abbiamo scherzato con Ranieri sul fatto che almeno Di Francesco, essendo allenatore – e non giocatore – del Venezia, non potrà fare gol. Per l’ex centrocampista e allenatore della Roma, ci sono state parole al miele da parte del tecnico: “Di Francesco è stato un po’ sfortunato in questo periodo. È un ottimo allenatore. Tutte le sue squadre giocano bene, hanno preso 9 giocatori e stanno cercando di fare il possibile per salvarsi. Glielo auguro, ma dopo domenica”.

Col Venezia vedremo dunque una nuova formazione della Roma, con Koné squalificato, Hummels e Paredes in “vacanza” e la gestione necessaria in vista della sfida, che vale la stagione, in Europa league con il Porto. Eppure mister Ranieri carica di importanza il match. È stato chiaro con i suoi giocatori: “A Venezia voglio vedere la Roma. Lo dico prima. Io non ero preoccupato dell’Eintracht, del Napoli, del Milan, ma sono preoccupato di questa: qui voglio vedere il carattere, poi si può anche perdere perché nello sport ci sta, ma c’è modo e modo”.