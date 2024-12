Chi è Cavan Sullivan?

Possibile avere esordito a 14 anni in MLS ed essere già promesso sposo del City? Sì, ed è il caso di cavan Sullivan, ragazzo classe 2009, statunitense del Philadelphia Union e della nazionale americana under 17. Centrocampista barra trequartista con un gran talento. Corsa, dribbling e visione di gioco. Il Manchester City, molto attento ai giovani e al movimento calcistico in America si è già assicurato il suo cartellino una volta compiuti 18 anni.

La giovane carriera

Ha origini tedesche da parte del padre e origini bengalesi da parte di madre. Cresciuto nei settori giovanili di Delco Academy e Philadelphia Union, il 5 marzo 2024 ha debuttato a livello professionistico con il Philadelphia Union II in occasione di un match della MLS Next Pro; in questa occasione ha anche fornito l’assist per la rete della vittoria finale. Il 9 maggio seguente, ha firmato il primo contratto da professionista divenendo il quinto calciatore più giovane proveniente dalle giovanili ad avere un contratto valido per il professionismo.

Il 17 luglio, in occasione della 24ª giornata di campionato disputata contro il N.E. Revolution, viene chiamato dalla panchina per subentrare in campo al posto di Tai Baribo al minuto 85: questa sostituzione ha reso Sullivan il più giovane calciatore esordiente, superando Freddy Adu (esordì a 14 anni e 306 giorni), della Major League Soccer all’età di 14 anni e 293 giorni. In Europa non credo esistano precedenti!

Sogno inglese

Per assicurarsi il talentino della Pennsylvania, il club di Manchester ha sborsato niente di meno che 5 milioni di euro ma gli esperti sono convinti che nell’arco di 2 anni se le aspettative fossero confermate, il prezzo del cartellino potrebbe raggiungere già cifre impensabili.

Nel suo contratto c’è una speciale clausola e nel caso in cui il quattordicenne dovesse crescere rapidamente, potrebbe essere destinato in prestito ad una delle squadre satellite appartenenti alla proprietà del City: Il Girona in Spagna, Il Lommel in Belgio, Il Palermo in Serie A (magari) e il Troyes in Francia. Sullivan detiene un altro record. Secondo l’Elias Sports Bureau, l’americano è il più giovane giocatore apparso tra Nba, Nhl, Nfl o Major League Baseball, dal 1970. Le statistiche aggiornate dicono Andrew Bynum, che ha debuttato con i Los Angeles Lakers a 18 anni e 6 giorni, Ethan Nwaneri che nel 2022 ha debuttato con la maglia dell’Arsenal a 15 anni e 181 giorni. Subito dietro, dato confortante per l’Italia, Francesco Camarda, che la scorsa stagione ha debuttato con la maglia del Milan in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 23 giorni.