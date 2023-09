Berardi ferma l’Inter, il Sassuolo rimonta 1-2

Dopo la Juve anche l’Inter. Il Sassuolo ammazza-grandi espugna il “Meazza” con un 1-2 in rimonta firmato Berardi, autore di assist al bacio per Bajrami e gol da fuori. L’Inter assapora la sesta vittoria sbloccandola alla fine del primo tempo con Dunfries, ma subisce l’inattesa foga con cui gli ospiti rientrano in campo. Una prova di carattere per il Sassuolo; una dimostrazione di grande, grandissima qualità per Berardi. Un giocatore che, se in serata, è in grado per davvero di spostare gli equilibri.

Inzaghi schiera la formazione tipo, con Thuram e Martinez in avanti.

Dionisi non rinuncia al trio offensivo Pinamonti-Laurienté-Berardi, che ha fatto ammattire la retroguardia juventina nell’ultima uscita.

Fonte immagine: La Gazzetta dello Sport

Dunfries poco prima del duplice fischio

Primo tempo ben giocato da ambo le parti. Fino al 25° è l’Inter a gestire, senza però trovare il varco giusto. Thuram e Martines vengono serviti male da Dimarco e Dunfries; Barella è impreciso nell’ultimo passaggio. Poi viene fuori il Sassuolo, che prende campo e coraggio fino a sfiorare il gol, prima con Toljan, poi con Bajrami. In entrambe le occasioni è provvidenziale Sommer, che devia fuori i tiri ben indirizzati degli avversari.

E a tempo scaduto arriva la rete che sblocca la gara, dalla parte opposta. Dunfries, dopo diversi tentativi di cross mal riusciti, decide di cambiare registro: dribbling su Viti e sinistro che si infila nell’angolino basso alla destra di Consigli.

Fonte immagine: TUTTOmercatoWEB

Magie di Berardi, assist per Bajrami e gol da fuori

Il gol allo scadere non scoraggia il Sassuolo, che spinge da subito alla ricerca del pareggio. Al 51° Erlic, lasciato colpevolemtne solo, si divora di testa l’1-1; tre minuti più tardi Bajrami, imbeccato magistralmente da Berardi, non perdona di destro: palo-gol e parità ristabilita. Da applausi l’assist di Berardi, ma ancor più clamorosa è quel che inventa al 63°, quando dai 20 metri trova di sinistro l’angolo lontano. Un gol favoloso di un giocatore ormai elevatosi nella cerchia di quei pochi capaci di cambiare da soli le sorti di una partita.

L’Inter reagisce e al 70° coglie impreparata la retroguardia ospite, che è salvata dall’uscita di Consigli su Frattesi.

Le squadre si allungano, la gara si accende, il pubblico anche. All’85° Laurienté si divora il 3-1 sparando a lato da buona posizione; tre minuti più tardi è Sommer a negargli la gioia del gol con un grande intervento.

Si aspetta il forcing nerazzurro, arriva un’occasione in area mal gestita da Martinez. Il Sassuolo impone all’Inter la prima sconfitta stagionale.

Il tabellino:

Inter – Sassuolo 1-2



Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (69′ de Vrij); Dumfries, Barella, Calhanoglu (85′ Klaassen), Mkhitaryan (69′ Frattesi), Dimarco (69′ Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram (69′ Sanchez).

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Asllani, Pavard, Bisseck, Agoume, Kamate, Sarr, Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic (81′ Ferrari), Viti (61′ Tressoldi), Vina (46′ Pedersen); Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami (61′ Castillejo), Laurienté; Pinamonti (79′ Defrel).

A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Obiang, Ceide, Volpato, Thorstvedt.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sig. Massimi di Termoli.

Reti: 45’+1 Dumfries (I), 54′ Bajrami (S), 63′ Berardi (S)