Voglia di Champions

La sosta delle nazionali fa bene alla Roma, i giallorossi vincono all’Olimpico contro la Samp dell’ex Lazio Stankovic grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Wijnaldum, Dybala ed El Shaarawy.

Alla luce del colpaccio della Viola a San Siro di sabato, il tre a zero torna più che utile ai giallorossi per rimanere attaccati al treno Champions League e a tenere le distanze dalla Juve di Allegri e dall’Atalanta di Gasp vittoriose rispettivamente contro Verona e Cremonese.

La situazione per i blucerchiati invece sembra ormai ben delineata, a dieci giornate dalla fine la Doria è ferma a soli quindici punti con lo spettro della serie cadetta sempre più vivo, serviranno punti e fortuna a Gabbiadini & Co per la permanenza in Serie A.

Mentre sull’Olimpico il cielo di Roma prepara una grandinata in grande stile, nella prima frazione di gioco lo spettacolo non vuol rispondere presente all’appello, le uniche azioni degne di nota sono il palo di Gini Wijnaldum ed il cartellino giallo di Irrati a Jeison Murillo, cartellino che risulterà fatale al fine del risultato nella ripresa.

La Sud, attraverso uno striscione di risposta alla coreografia del derby passato, ricorda ai laziali quali sono le priorità di una curva, Murillo in campo riceve il secondo giallo e la partita cambia volto, la Samp si ritrova in dieci e la Roma ingrana la marcia.

Poco prima del 60’ Matic, pennella un cross perfetto per la testa di Gini che schiaccia a terra e buca Ravaglia per l’uno a zero giallorosso. Alla Roma l’uno a zero sta bene, i blucerchiati, in inferiorità numerica, provano ad arginare le manovre offensive dei padroni di casa ma a due dalla fine è ancora Gini ad impegnare l’estremo difensore doriano costringendolo ad un fallo da rigore, dagli undici metri Dybala non perdona e gonfia la rete. L’Olimpico inizia svuotarsi mentre il match entra in piena fase recupero, il neo entrato Solbakken taglia il campo con un perfetto passaggio, Dybala fa velo per El Shaarawy che la mette sul secondo palo di prima intenzione per quello che sarà il definitivo tre a zero.

Tra una settimana i giallorossi voleranno alla volta di Torino alla ricerca di altri tre punti contro i granata sperando in un ennesimo passo falso di Inzaghi a Salerno.