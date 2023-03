Milan – Salernitana 1-1, Dia risponde a Giroud

Il Milan non va oltre il pareggio per 1-1 con la Salernitana nel posticipo che chiude la ventiseiesima giornata di Serie A. Al gol di Giroud allo scadere del primo tempo risponde Dia, complice uno svarione della difesa rossonera. Pallino del gioco tenuto dal Milan, ma ritmi troppo bassi. Salernitana solida e impavida. Un pari giusto.

Pioli con il 3-4-2-1. Diaz e Leao alle spalle di Giroud. Bennacer e Krunic a centrocampo, Hernandez e Saelemaekers a spingere sulle fasce. In difesa il trio Kalulu-Thiaw-Tomori. Maignan a difendere i pali.

Paulo Sousa ripropone Bohinen al posto di Crnigoj in regia. A destra si rivede capitan Mazzocchi.

Fonte immagine: Ansa

Salernitana intraprendente. Maignan decisivo su Dia, poi la testa di Giroud

Primo tempo a ritmi bassi. Il Milan fa la partita, ma si scontra contro il muro granata. Arrivano solo un paio di squilli: a metà frazione Leao allarga troppo il sinistro incrociato; cinque minuti più tardi, acrobazia di Giroud alta sopra la traversa.

La Salernitana regge il campo e gioca a viso aperto. Al 33° l’aggressività ospite contribuisce all’errore del Milan, con Bennacer che si allunga la palla e chiede l’aiuto di Maignan; la palla arriva a Kastanos, la porta spalancata, ma manca la freddezza.

L’occasione più clamorosa capita sui piedi di Dia, che prende in contropiede la difesa rossonera e si presenta davanti Maignan. Solo un’uscita bassa prodigiosa del portierone francese evita al Milan lo svantaggio.

Il sospiro di sollievo dei rossoneri si trasforma presto in urlo di gioia. Proprio allo scadere, Giroud gira di testa l’angolo di Bennacer.

Dia riprende il Milan

La ripresa si apre con una grande giocata di Bennacer non sfruttata da Leao. Il Milan alza ritmo e baricentro. La Salernitana si difende bene e riparte. E lo fa alla grande: al 61° Bradaric accelera e pesca Dia, che sfrutta l’amnesia difensiva e pareggia i conti con un tocco dentro l’area.

Il gol attiva i cambi rossoneri (De Ketelaere, Ibrahimovic e Origi per Diaz, Giroud e Leao). Il passo è diverso, ma il risultato non cambia. Ochoa vola su una deviazione ravvicinata di Origi e blocca sulla linea un tentativo di Florenzi. Finale infuocato, senza esplosioni. Finisce 1-1.

Fonte immagine: Corriere della Sera

Il tabellino:

Milan – Salernitana 1-1

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers (dal 77’ Florenz), Bennacer (dal 85’ Tonali), Krunic, Theo; Diaz (dal 62’ De Ketelaere), Leao (dal 62’ Origi); Giroud (dal 62’ Ibrahimovic). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Kjaer, Ballo-Tourè, Gabbia, Vranckx, Adli, Pobega, Rebic. All. Stefano Pioli

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola (dal 68’ Lovato); Mazzocchi (dal 83’ Sambia), Coulibaly, Bohinen (dal 83’ Crnigoj) , Bradaric; Candreva (dal 68’ Bonazzoli), Kastanos (dal 56’ Piatek); Dia. A disp.: Fiorillo, Sepe, Bronn, Maggiore, Nicolussi Caviglia, Lovato, Vilhena, Botheim, Valencia. All. Paulo Sousa

Marcatori: 45+1’ Giroud, 61’ Dia

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Ammoniti: 60’ Giroud, 85’ Sambia, 89’ Coulibaly, 90’+4 Tomori, 90+5 Dia.