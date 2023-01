Inter – Verona 1-0, basta Lautaro

All’Inter basta un gol a inizio partita per superare il Verona e agganciare la Juventus al terzo posto. Ottimo inizio dei padroni di casa, subito in vantaggio con Martinez; poi la gara diventa piatta, anche grazie a un Verona che chiude tutti gli spazi. Qualche brivido nell’ultimo parte di gara, quando sui nerazzurri iniziano a pesare le fatiche di coppa.

Inzaghi schiera Martinez e Dzeko in avanti. A centrocampo Mkhitaryan gioca nel ruolo dell’indisponibile Brozovic, Gagliardini di Barella, non ancora al meglio.

Zaffaroni sceglie Djuric prima punta, con Kallon e Lazovic a rifinire.

Subito Lautaro

Appena 3 minuti e l’Inter è già in vantaggio: Lautaro Martinez beffa Montipò con un preciso sinistro dopo un primo tentativo di Gagliardini respinto dalla difesa veronese. Il gol galvanizza l’argentino che prima prova a replicarsi su imbucata di Calhanoglu (ottimo il contenimento di Hien), poi devia centralmente di testa un cross ben calibrato di Gagliardini. Il fervore iniziale dei nerazzurri va sgonfiandosi con il passare dei minuti. Il Verona inizia a presidiare con maggior frequenza la metà campo avversaria, ma ha difficoltà enormi a produrre azioni pericolose. Al 41° grande azione di Mkhitaryan, che punta la difesa ospite, entra in area e prova una conclusione a giro che non ha successo.

Il primo tempo finisce 1-0.

Fonte immagine: SportFace, foto LiveMedia/Tiziano Ballabio

Inter in affanno nel finale

Nella ripresa l’Inter alza il baricentro, senza però riuscire nel raddoppio. Il Verona è attento e coriaceo. Al 70° i veneti ripartono bene e con un tiro insidioso di Sulemana impegnano Onana in una respinta bassa. Dieci minuti più tardi è l’Inter a sfiorare la rete con Asllani, che fa partire un siluro che finisce di poco a lato.

Nel finale il Verona tenta il forcing, ma l’Inter resiste (nonostante l’affanno) e porta a casa il bottino pieno.

Fonte immagine: Calciomercato.it, foto Marco Alpozzi/LaPresse

Il tabellino:

Inter – Verona 1-0

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu (69’ Asllani), Mkhitaryan (77’ Barella), Dimarco (77’ Gosens); Dzeko (69’ Correa), Lautaro Martinez (89’ Carboni).

A disposizione: Cordaz, Brazao, Dumfries, De Vrij, Bellanova, D’Ambrosio, Curatolo, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (65’ Magnani), Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze (65’ Veloso), Ilic (65’ Lasagna), Doig (79’ Piccoli); Kallon (57’ Sulemana), Lazovic; Djuric.

A disposizione: Berardi, Perilli, Henry, Gunter, Terracciano, Cabal, Coppola, Bragantini.

Allenatore: Marco Zaffaroni.

Marcatore: 3’ Lautaro Martinez (I)