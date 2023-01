Coppa Italia: colpo del Toro a San Siro, Milan battuto in dieci

Impresa del Torino contro il Milan. Negli ottavi di finale di Coppa Italia la squadra di Juric passa 1-0 nonostante il rosso a Djidji che la costringe in dieci dal 70°. Bayeye entra e manda in gol l’altro giovanissimo Adopo dopo nove minuti del secondo supplementare. Una mazzata per il Milan, che continua il momento no dopo la beffa subita dalla Roma in campionato. A nulla è servita l’irruenza a intermittenza del Diavolo, alla lunga poi smarritasi. Imperdonabile non aver approfittato della superiorità numerica, nonostante l’ingresso dei titolarissimi.

Pioli schiera a sorpresa il 3-5-2. La coppia offensiva è De Ketelaere e Diaz. Saelemaekers e Dest sono le ali di un centrocampo formato da Tonali, Pobega e Vranckz. In difesa Kalulu, Gabbia e Tomori. Tatarusanu a difendere i pali.

Il Torino scende in campo con il 3-4-3, con Vlasic e Miranchuk a supporto dell’unica punta Sanabria.

Il palo nega la prima gioia a De Ketelaere

Squadre molto compatte nella fase iniziale di gara. Gli spazi sono pochi e ben presidiati da ambo le parti.

Al 12° ci pensa Tatarusanu ad animare il pubblico con un rinvio errato a cui pone rimedio fermando di piede il sinistro ad incrociare di Lukic. Al 19° è ancora Toro: cross dalla destra di Singo, Vlasic stacca ma manca di un soffio il pallone.

Il Milan alza i ritmi e risponde con due occasioni in altrettanti minuti. Milinkovic – Savic prima salva su un tiro di Dest impennatosi a causa di una deviazione, poi, superato dal colpo di testa di De Ketelaere, è salvato dal palo. Sarebbe stata la prima rete in rossonero per il giovane belga.

Nel finale di tempo il Milan trova un paio di buoni spunti con Dest e De Ketelaere, bravi a muoversi tra le linee. Le conclusioni, però, non sortiscono l’effetto sperato. Il primo tempo finisce a reti inviolate.

Rosso a Djidji

Nella ripresa Pobega impegna subito Milinkovic, poi l’irruenza dei rossoneri si esaurisce piano piano. La gara così ritorna ad essere equilibrata, scorrendo verso la fine senza grossi patemi. Pioli cerca di ridare verve al proprio gioco gettando nella mischia i pezzi da novanta Hernandez, Giroud, Bennacer e Messias. E proprio Messias al 70’ costringe Djidji al fallo che lascia in dieci il Torino.

Con un uomo in più il Milan cambia passo e schiaccia i granata nella propria metà campo. Il gol però non arriva: si va ai supplementari.

Beyeye per Adopo e Torino ai quarti

Al 14° del primo tempo supplementare si segnala la decisiva uscita di Milinkovic su Giroud. Al 9° della seconda frazione la svolta che evita i rigori e manda il Torino ai quarti: Bayeye – appena entrato – si invola e mette al centro una palla bassa e veloce che l’altro giovane Adopo trasforma nel suo primo gol in carriera. Un timbro facile e pesante, che fa partire la festa granata.

Il tabellino:

Milan – Torino 0-1 d.t.s.p.

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia (s.t. 31′ Theo Hernandez), Tomori; Saelemaekers (s.t. 22′ Leao), Tonali, Vranckx (s.t. 38′ Bennacer), Dest (s.t.s. 5′ Calabria); Diaz (s.t. 22′ Messias), Pobega (s.t. 31′ Giroud); De Ketelaere. A disposizione: Mirante, Nava, Adli, Bakayoko, Lazetic, Bozzolan. Allenatore: Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo (s.t.s. 6′ Bayeye), Lukic, Ricci (pts 1′ Adopo), Rodriguez (s.t. 36′ Vojvoda); Miranchuk (s.t. 45′ Seck), Vlasic (s.t. 36′ Linetty); Sanabria (s.t. 26′ Zima) A disp. Berisha, Gemello, Dembele, Gineitis, Radonjic, Karamoh, Garbett. All. Juric.

Marcatori: s.t.s. 9′ Adopo (T)

Espulso: p.t. 25′ Djidji (T)

Ammoniti: p.t .14′ Djidji (T), s.t. 48′ Milinkovic-Savic (T), s.t.s. 4′ Linetty (T)