La lunga estate del volley italiano. 4 successi in una sola giornata

4 medaglie d’oro nella stessa giornata: se qualcuno lo avesse predetto, probabilmente in pochi ci avrebbero creduto davvero. Ma questo è quello che è successo alla pallavolo azzurra nella giornata di domenica 17 dove è salita sul primo gradino del podio in quattro diverse competizioni e categorie. Alla Volleyball Nations League femminile la nazionale maggiore ha portato a casa la prima vittoria della storia mentre, a poche ore di distanza, altre tre squadre azzurre si laureavano campioni d’Europa: l’under 18 e l’under 22 maschile e l’under 21 femminile.

Le vittorie

L’estate dei successi del volley italiano è però cominciata già qualche settimana fa quando la nazionale femminile si è resa protagonista di una partita molto combattuta contro la Turchia ad Orano, nella finale dei Giochi del Mediterraneo, vinta con il risultato di 3-1. La stagione azzurra per le due nazionali maggiori, detentrici entrambe del titolo europeo conquistato lo scorso anno, è proseguita con il torneo internazionale della Volleyball Nations League che da alcuni anni vede coinvolte le sedici migliori nazionali maschili e femminili in un torneo organizzato in gironi che si disputano sparsi per il Mondo. Le ragazze guidate da coach Mazzanti hanno conquistato un oro storico vincendo ad Ankarra per 3-0 contro il Brasile e strappando dopo tre anni il primo gradino del podio agli Stati Uniti. La cavalcata di queste giocatrici è stata un continuo crescendo: le ragazze hanno vinto ben 11 partite consecutive. Successivamente sono arrivati anche i successi nelle altre partite come quelli dell’under 18 maschile che nella finale europea ha vinto contro la Francia a Tbilisi per 3-0, dell’under 22 maschile che in Polonia ha sconfitto nuovamente la nazionale transalpina 3 a 1 e poi dell’under 21 femminile che a Cerignola, in Italia, ha conquistato il successo contro la Serbia per 3-2.

Il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, dichiarandosi molto felice per questo traguardo raggiunto dal suo movimento ha dedicato la storica giornata a tutti i dirigenti delle società italiane che a più livelli, grazie al duro lavoro e ai sacrifici, stanno facendo di questo movimento qualcosa di grande ed importante.

Un movimento in crescita

Non è un caso infatti che tutti questi successi siano giunti assieme. Il movimento della pallavolo italiana, in forte crescita sia dal punto di vista dei praticanti della disciplina che degli spettatori, dal 2016, quando la nazionale maschile fu capace di conquistare l’argento alle Olimpiadi di Rio, non ha mai smesso di crescere.

In questi ultimi anni si è cominciato a lavorare ancora di più con il settore giovanile, fucina di molti talenti, tanto che diversi ragazzi hanno trovato modo di emergere e farsi conoscere sia nella nazionale maggiore che all’interno del campionato italiano, considerato come uno dei più stimolanti e sfidanti. Qui diverse promesse del nostro vivaio hanno avuto modo di crescere e di dimostrarsi giocatori fondamentali.

I prossimi appuntamenti

Il prossimo appuntamento ad attendere una delle nostre nazionali sarà quello delle finali di Volleyball Nations League maschile in programma a Bologna dal 20 al 24 luglio. Ad attendere poi la nazionale maggiore, oltre a qualche amichevole preparatoria, ci sarà l’evento più importante ovvero i Campionati del Mondo che si terranno a dal 26 agosto all’11 settembre tra Polonia e Slovenia. La nazionale maggiore femminile invece giocherà i Mondiali dal 23 settembre al 15 ottobre