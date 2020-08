Tokyo 2021: il calendario delle partite

difesapopolo.it

In tempi normali, nella giornata di venerdì 24 avrebbe dovuto tenersi la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tante le aspettative che lo sport italiano, e in particolare la pallavolo, nutriva per questo prestigioso appuntamento. A Rio 2016 infatti, la nazionale maschile di Chicco Blengini era riuscita ad ottenere un argento olimpico dopo una bella cavalcata che l’aveva portata a disputate la finale con i padroni di casa; diversamente invece era andata per la nazione femminile di coach Mazzanti uscita nei gironi, all’epoca in fase di ricostruzione. Al secondo posto arrivato dal palazzetto, si era poi aggiunto anche quello arrivato dalla spiaggia di Copacabana ad opera di Daniele Lupo e Paolo Nicolai nel beach volley.

Quella del 2016 è stata sicuramente una delle estati più brillanti del movimento pallavolistico italiano, tanto che nell’anno successivo si è registrato un vero e proprio boom di questo sport, fino ad allora scarsamente considerato, con un incremento di iscrizioni di giovani e giovanissimi nelle società e un grande aumento di seguito nei palazzetti e alla televisione.

Ma come è ben noto, per vedere i nostri atleti nelle gare olimpiche, dobbiamo aspettare ancora un anno.

I gironi e il calendario delle partite

La FIVB (Fédération Internationale de Volleyball) nei giorni scorsi ha ufficializzato quelli che saranno i gironi che le squadre dovranno affrontare per cercare di arrivare alle fasi finali. Il torneo maschile si svolgerà dal 24 luglio al 7 agosto; quello femminile dal 25 luglio all’8 agosto. Gli azzurri scenderanno in campo il 24 contro il Canada, mentre le azzurre il 25 contro la Russia.

Fra il 3 e il 7 agosto si svolgeranno quindi le fasi finali per i ragazzi di coach Blengini, per le ragazze invece è tutto spostato di un giorno.

Maschile

Gironi

Pool A: Giappone, Polonia, Italia, Canada, Iran e Venezuela

Pool B: Brasile, Stati Uniti, Russia, Argentina, Francia, Tunisia

Calendario partite (orari italiani)

24 luglio

Italia – Canada ore 02.00

26 luglio

Italia – Polonia ore 07.20

28 luglio

Italia – Giappone ore 12.40

30 luglio

Italia – Iran ore 12.40

1 agosto

Italia – Venezuela ore 09.25

Femminile

Gironi

Pool A: Giappone, Serbia, Brasile, Corea del Sud, Repubblica Dominicana, Kenya.

Pool B: Cina, Stati Uniti, Russia, Italia, Argentina, Turchia.

Orari partite (orari italiani)

25 luglio

Italia – Russia ore 02.00

27 luglio

Italia – Turchia ore 09.25

29 luglio

Italia – Argentina ore 02.00

31 luglio

Italia – Cina ore 14.45

2 agosto

Italia – Stati Uniti ore 04.05