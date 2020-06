Domani ad Ancona (ore 19), Gianmarco Tamberi organizza una gara

a distanza e sfida, insieme con Stefano Sottile, il tedesco Mateusz Przybylko

e Jamal Wilson collegato dalle Bahamas

L’evento sarà confezionato da Sky e andrà in onda su Sky Sport Arena sabato 27 giugno (ore 20) e in replica, anche su Sky Uno (ore 12:45), domenica 28

Ancona, 24.06.20 – Una sfida tra reale e virtuale per cominciare a misurarsi con avversari di caratura internazionale. Si chiama “Jam(p) session – Italia vs Resto del mondo”, l’evento di salto in alto organizzato dal Gianmarco Tamberi, desideroso di allenarsi su nuovi obiettivi ed eclettico nell’individuare continui stimoli nel suo percorso verso l’Olimpiade di Tokyo del prossimo anno.

Appuntamento con Gimbo e i suoi amici saltatori domani, giovedì 25 giugno alle ore 19, per una sfida web a distanza che lo vedrà in coppia con l’altro italiano Stefano Sottile, gareggiare “contro” il bahamense Jamal Wilson e il tedesco campione europeo Mateusz Przybylko.

«Sarà una sfida internazionale di alto livello, nella quale si è cercato di creare un nuovo format per divertire il pubblico che seguirà la gara – afferma Tamberi – Una competizione a squadre, Italia Vs resto del mondo, con l’attribuzione di punteggi per ogni salto riuscito e delle penalità per i salti sbagliati. Sono sicuro che sarà davvero divertente e stimolante».

Dopo essere stato l’ultimo azzurro di atletica leggera a gareggiare prima dell’emergenza Covid-19, Gimbo ha deciso di essere il primo a tornare in pedana dopo il lockdown, partecipando sabato scorso al test ufficiale di Formia. Il risultato è stato un 2,25mt molto incoraggiante.

Questo evento, confezionato da Sky Sport con il racconto di Nicola Roggero, andrà in onda sabato 27 giugno su Sky Sport Arena alle ore 20:00, e domenica 28 avrà un’ulteriore programmazione su Sky Uno alle ore 12:45, nuovamente su Sky Sport Arena alle ore 17:00 e, infine, su Sky Sport Collection alle ore 13:30 / ore 18:15 / ore 0:30.