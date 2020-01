La Virtus Roma presenta il nuovo sponsor: Impresit Lavori

La Virtus Roma è lieta di accogliere la Impresit Lavori s.r.l. tra i propri partner commerciali in qualità di “main sponsor”. La sponsorizzazione, che prevede il marchio dell’azienda sul fronte della maglia da gara della Virtus Roma, è stata annunciata nel corso della conferenza stampa tenutasi alle ore 14:30 presso l’hotel Le Méridien Visconti alla presenza del Direttore marketing Virtus Roma Nicola Tolomei e di Chiara Turianelli, Responsabile Amministrativa Impresit Lavori s.r.l. Impresit Lavori s.r.l. sarà inoltre “match sponsor” in occasione della sfida di domenica con la Virtus Bologna.

La Impresit Lavori s.r.l. opera nel settore dei lavori edili-stradali da circa trent’anni ed è specializzata nella realizzazione di opere infrastrutturali varie, di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché scavi e demolizioni di edifici. La Società si è contraddistinta nel tempo per l’alta professionalità, che le ha consentito di guadagnare la fiducia e la stima di importanti partner privati e di aggiudicarsi appalti pubblici ottenendo anche rating di legalità e certificazioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ambiente e qualità. Con una struttura consolidata e in costante evoluzione, l’azienda, grazie all’impiego di personale giovane e qualificato, segue il lavoro in ogni sua fase dalla progettazione alla realizzazione con attrezzature all’avanguardia e altamente tecnologiche. La sede legale si trova a Palestrina, dove vi è una tradizione cestistica pluriennale e il basket è lo sport maggiormente praticato tra i giovani. Anche il titolare della Impresit Lavori s.r.l., Lorenzo Fiorentini, è un ex cestista e dopo aver lasciato il campo da gioco ha sempre continuato a seguire questo sport da spettatore appassionato, e in particolare la squadra romana, determinandosi oggi a scendere nuovamente sul campo da gioco “vestendo” la maglia della Virtus Roma.

Questo il benvenuto del Direttore marketing Nicola Tolomei: «Accogliamo con piacere nella famiglia Virtus il nuovo sponsor Impresit Lavori s.r.l., azienda che fin da subito ha dimostrato un enorme entusiasmo per il nostro progetto. Voglio ringraziare in particolare Lorenzo Fiorentini titolare di Impresit Lavori s.r.l. ed ex giocatore di basket, già impegnato da anni sul territorio nel sostegno allo sport di base e alla pallacanestro in modo particolare. Impresit Lavori s.r.l. salirà sul fronte della nostra maglia da gioco e debutterà domenica prossima in qualità di match sponsor nell’importantissima gara contro la Virtus Bologna».

Queste le parole di Chiara Turianelli, Responsabile Amministrativa Impresit Lavori s.r.l.: «La nostra azienda opera nel settore edile stradale da oltre trent’anni sul territorio romano e nazionale, la sede è a Palestrina, paese in cui la pallacanestro è sempre stato lo sport principale. Anche noi in famiglia lo abbiamo praticato per anni. È per questa passione che Impresit ha deciso di sostenere l’Ingegner Toti e vestire la maglia della Virtus, squadra di grandissima tradizione. Confidiamo che con il nostro sostegno la squadra possa fare sempre meglio e soprattutto speriamo che i cittadini romani vengano sempre più numerosi a sostenerla al Palazzo dello Sport. Siamo felicissimi di entrare a far parte della Virtus Roma».