Da federugby.it

Azzurri convocati all’acqua acetosa dal 20 al 23 Gennaio

Il commissario tecnico della nazionale maggiore italiana Conor O’Shea ha diramato la lista dei convocati per il primo raduno pre-6 Nazioni 2019 che si svolgerà presso il centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” a Roma dal 20 al 23 Gennaio 2019.

Come si legge da federugby.it, la spina dorsale del gruppo resta quella dei test match di Novembre, con predominanza di giocatori provenienti dalla Benetton Treviso e dalle Zebre.

Cosi Conor O’Shea sul sito internet federale: “Come sempre abbiamo dovuto fare delle scelte difficili nelle convocazioni, ma non vediamo l’ora di riunirci e continuare il lavoro non solo per essere competitivi ma anche vincenti al più alto livello del gioco. Probabilmente il Sei Nazioni non ha mai visto così tante squadre così competitive come quello di quest’anno. Conosciamo la sfida che ci attende, dobbiamo essere più competitivi e lavorare ancora più duramente per fare in modo che i momenti chiave di queste partite vadano sulla strada che vogliamo.”

Continua O’Shea -“Abbiamo giocato e battuto squadre come Fiji, Giappone e Georgia negli ultimi 18 mesi, ma non siamo riusciti a ottenere vittorie contro le squadre di vertice, che saranno davvero utili a far comprendere appieno il percorso che stiamo compiendo nel rugby italiano e a dare maggior fiducia all’ambiente per muovere un nuovo passo avanti. Stiamo lavorando e continueremo a farlo e a giocare con l’ambizione di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati per il rugby italiano”.

La conferenza stampa per la presentazione del torneo è prevista Lunedi 21 Gennaio presso il salone d’onore del CONI alle 11:30.

Questi gli Azzurri convocati:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 17 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 30 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 13 caps)

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 5 caps)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 2 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 15 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 99 caps)

Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 16 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 7 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, esordiente)

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 109 caps)

Flanker/n.8

Marco BARBINI (Benetton Rugby, 2 caps)

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 12 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 134 caps) – capitano

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 25 caps)

Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, 1 cap)

Mediani di Mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 28 caps)

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 29 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 43 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 32 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 4 caps)

Centri

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Michele CAMPAGNARO (Wasps, 38 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 15 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 20 caps)*

Ali/Estremi

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 55 caps)*

Angelo ESPOSITO (Benetton Rugby, 15 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 12 caps)

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 15 caps)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 5 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”

non considerati per infortunio: Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club), Ornel GEGA (Benetton Rugby), Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club), Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club), Jake POLLEDRI (Gloucester) Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club), Federico ZANI (Benetton Rugby)