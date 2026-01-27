Spin Doctor a confronto: Bannon, Surkov e la reinvenzione della sovranità nazionale
Gabriele Mezzacapo
- Spin doctor

Spin Doctor a confronto: Bannon, Surkov e la reinvenzione della sovranità nazionale

Spin Doctor a confronto: Bannon, Surkov e la reinvenzione della sovranità nazionale

foto-articolo
Spin doctor - 27 Gennaio 2026

di Gabriele Mezzacapo

Condividi: