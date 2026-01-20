Luca Morisi e “La Bestia”: l’architetto digitale del successo della Lega

Dietro l’ascesa folgorante di Matteo Salvini e della Lega al vertice del centrodestra italiano si nasconde una mente strategica che ha rivoluzionato la comunicazione politica nel nostro Paese: Luca Morisi, lo spin doctor che ha trasformato un partito territoriale in una macchina da consenso nazionale attraverso un uso sapiente e spregiudicato dei social media.

Laureato in filosofia e con un passato da docente, non aveva un curriculum tradizionale da consulente politico quando Matteo Salvini lo chiamò a dirigere la comunicazione della Lega. Eppure, proprio questa estraneità ai circuiti classici della politica gli permise di pensare in modo radicalmente diverso, intuendo prima di molti altri il potenziale dirompente dei social network come strumento di propaganda politica.

La nascita de “La Bestia”

Il capolavoro di Morisi si chiama “La Bestia”: non un semplice sistema di comunicazione, ma una vera e propria macchina propagandistica digitale che ha ridefinito le regole del gioco politico italiano. Il nome stesso evoca qualcosa di primitivo, istintivo, inarrestabile.

“La Bestia” è un software proprietario, sviluppato specificamente per la Lega, che combina analisi dei dati in tempo reale, monitoraggio costante dei trend sui social media e produzione incessante di contenuti. Il sistema analizza quali temi funzionano meglio, quali parole chiave generano più engagement, quali orari garantiscono maggiore visibilità. E poi sforna post, immagini, video con una frequenza e una tempestività che nessun altro partito italiano era riuscito a eguagliare.

I pilastri della strategia

La strategia di Morisi si basa su alcuni principi precisi e chirurgicamente applicati: i) Semplificazione estrema: messaggi brevi, slogan efficaci, linguaggio diretto che bypassa qualsiasi mediazione intellettuale. “Prima gli italiani”, “Ruspa”, “Porti chiusi” non sono solo frasi, sono hashtag che diventano identità; ii) Velocità di reazione: “La Bestia” permette di intervenire su qualsiasi fatto di cronaca in tempo reale, cavalcando l’onda emotiva del momento. Un crimine, un fatto di cronaca nera, una polemica: tutto diventa occasione per ribadire i temi della Lega, prima che l’attenzione del pubblico si sposti altrove; iii) Polarizzazione costruita: il sistema di Morisi non cerca il dialogo ma lo scontro. Individua un nemico – gli immigrati, le élite, l’Europa, le ONG – e costruisce narrative semplificate che alimentano la contrapposizione noi-loro, amico-nemico. Sui social, la polarizzazione genera engagement più del consenso; iv) Occupazione totale dello spazio digitale: mentre altri leader pubblicavano qualche post al giorno, Salvini sotto la direzione di Morisi arrivava a decine di interventi quotidiani, saturando letteralmente i feed degli utenti. Non si lasciava spazio vuoto, non si concedeva tregua all’attenzione del pubblico.

I risultati elettorali

I numeri hanno dato ragione a Morisi. Alle elezioni europee del 2019, la Lega raggiunse il 34,3%, diventando il primo partito italiano e trasformando Salvini nel leader incontrastato del centrodestra. Un risultato impensabile solo pochi anni prima, quando il partito oscillava intorno al 4-5% nei sondaggi nazionali.

Il segreto non stava solo nei contenuti, ma nella capacità di costruire una relazione diretta, apparentemente spontanea ma in realtà meticolosamente orchestrata, tra Salvini e milioni di italiani. Le dirette Facebook dal Viminale, i selfie con i cittadini, le citofonate: tutto faceva parte di una strategia di disintermediazione che rendeva il leader “uno di noi”.

Il successo de “La Bestia” ha però sollevato numerose questioni etiche e democratiche. I critici hanno accusato il sistema di diffondere fake news, di alimentare l’odio online, di manipolare l’opinione pubblica attraverso la semplificazione di questioni complesse e l’amplificazione delle paure. La macchina di Morisi è stata accusata di trasformare la politica in un reality show permanente, dove l’emotività prevale sulla razionalità e lo slogan sostituisce il programma.

Nel 2021, Morisi si è dimesso dal suo ruolo dopo essere stato coinvolto in un’indagine giudiziaria, segnando la fine di un’era per la comunicazione leghista. Tuttavia, l’eredità de “La Bestia” continua a influenzare profondamente il modo in cui si fa politica in Italia.

Che si approvi o si condanni il suo operato, è innegabile che Luca Morisi abbia cambiato le regole della comunicazione politica italiana. Ha dimostrato che nell’era digitale il consenso si costruisce con algoritmi, dati e una presenza ossessiva sui social più che con i comizi tradizionali. Ha trasformato la politica in intrattenimento continuo e ha reso lo smartphone il nuovo palco da cui parlare direttamente agli elettori.

“La Bestia” non è più solo lo strumento della Lega, ma un modello che altri partiti hanno cercato di replicare, con fortune alterne. Resta il simbolo di una trasformazione epocale: il passaggio dalla politica dei corpi intermedi e della mediazione a quella della disintermediazione digitale e del rapporto diretto, emotivo, spesso manipolatorio, tra leader e masse.

In questo senso, Luca Morisi non è stato semplicemente uno spin doctor di successo: è stato l’interprete e l’artefice di un cambiamento antropologico nel modo in cui la politica si comunica, si consuma e si vive nell’Italia del XXI secolo.