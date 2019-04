GEORGES BERNANOS: quel suo prezioso libro per giornalisti esordienti (e non)

Lo scrittore francese, celebre per i suoi romanzi “Diario di un curato di campagna” e “I dialoghi delle carmelitane”, presi a prestito dalla filmografia e dal teatro del secolo scorso, volle attardarsi anche alla pubblicazione di un libro per giovani esordienti nel giornalismo. Egli stesso, in realtà, iniziò la sua carriera come giornalista ancor prima di dedicarsi alle cure della sua notevole produzione letteraria.

Ebbene, proprio a quel libro ci abbeverammo quando, in età giovanile, iniziammo a muovere i primi passi nel mondo della carta stampata.

Non si trattava di un libricino tascabile, di quei “Bignami” che si portano appresso alle prove d’esame, (i “bigini 10×15” da tenere nascosti nelle tasche dei jeans, tuttora venduti con molta fortuna), ma di un libro corposo, assai valido allora per quei giovani che intendessero perseguire la strada sparsa di fiori, ma piuttosto impervia del giornalismo.

Bernanos (Parigi 1888 – Neuilly-sur-Seine 1948) nacque con profonde radici cattoliche, quella stessa falsa cattolicità che è andato combattendo lungo tutto il suo errabondaggio per l’America Latina come novello Garibaldi del pensiero. Era il suo un pensiero assai critico, espresso soprattutto in quei saggi politici della sua maturità, scritti durante l’autoesilio impostosi prima verso il Brasile, da lui tanto amato, e infine in Tunisia. Ma, appena sessantenne, minato da lunga e dolorosa malattia, volle tornare in Francia per quell’insopprimibile e umano desiderio di terminare la propria esistenza nella terra d’origine.

Erano quegli scritti in contrasto con l’establishment francese e dell’intera Europa, complici dell’aberrante politica hitleriana, contro le ipocrisie della Chiesa e dell’apatica borghesia di quei tempi, le cui maglie sono andate rivelandosi come edera attecchita fin sui muri della nostra contemporaneità.

Quel fantomatico libro



Dopo la necessaria premessa, torniamo al libro che ci interessa, purtroppo irrimediabilmente perduto nel corso di vari traslochi. Eppure, non disperiamo di poterlo un giorno scovare in qualche angolo nascosto di qualche libreria dell’ usato. Al di là del valore affettivo che per noi rappresenta, sarebbe come ritrovare una “perla” in quanto frutto della penna di un Bernanos.

Già sembra di vedere i sorrisi maliziosi di quei pochi che, per avventura, vorranno leggerci. “Ma chi se ne frega – diranno – di questo vecchio libro sparito dalla circolazione!”. Beh, non hanno tutti i torti, quando si assiste oggigiorno ad una pletora di scuole, manuali e sofisticati corsi di comunicazione multimediale. Ma attenzione. Il giornalista stesso, sia agli inizi che lungo tutta la sua carriera, ha il preciso dovere di rivestirsi di una certa dose di umiltà. Un articolo è come una pietra lanciata in acqua che va ad allargarsi in giri concentrici, servendo, nel rispetto della liberta di espressione, a veicolare quella cultura capace di accrescere le coscienze.

Ci piace comunque riportare alcuni di quei suggerimenti dello scrittore che restano intatti nella nostra memoria, forse ininfluenti sul bagaglio conoscitivo di quei giovani che hanno già tutte le carte in regola per diventare dei seri professionisti del mestiere. Tuttavia, a ciascuno di noi sarà utile ogni tanto “risciacquare i panni in Arno”. Ed eccone alcuni:

Mancanza di sintesi , vale a dire la ripetizione a iosa di uno stesso concetto. Sembra, a nostro avviso, la carenza più comune. A che serve ripetere un’informazione da un paragrafo all’altro, col rischio di cadere nel gioco dell’imbonitore che ti martella il cervello con le stesse frasi nell’intento di vendere un suo prodotto?

Vero è che, oggi, un articolo viene sottoposto alle regole del “vu’ cumprà”, un prodotto mercificato, ingoiato senza sputare le ossa da quei Molossi giganti delle piattaforme sociali.

Una virgola messa male cambia completamente il senso del discorso, creando altresì errori sintattici quando va a separare troppo alla lontana il soggetto di una frase primaria dal suo predicato verbale per l’ interferenza di una o più frasi secondarie. Attenzione quindi a come si va a collocare la preziosa “codina” di quella virgola. Non dimenticare la spiegazione di certi acronimi che possono risultare astrusi non solo al lettore comune ma a chiunque. Anche l’omissione di “virgolette” al punto giusto di alcune citazioni crea confusione.

Quindi, rileggere, rileggere, rileggere. Qualche minuto in più per farlo è un punto a favore di chi scrive e di chi legge.

Gerundio – Mai iniziare un capoverso con questa forma verbale. Credevamo tale errore ormai desueto, ma qualcuno… ancora ci casca.

Quisquilie, pinzillacchere? Già. Del resto, abbiamo riportato fedelmente solo quanto ci torna alla memoria dei consigli di Bernanos, pur sentendoci in cuor nostro – lo confessiamo – come la “maestrina dalla penna rossa” da libro “Cuore”.

L’era del “piombo” e del bicchiere di latte

Prima delle moderne tecnologie di stampa cartacea, il mestiere di un giornalista ai primordi era correre al mattino presto in tipografia, respirare l’odore non proprio asettico del piombo, correggere le bozze, preparare il “menabò” e vedere alfine la nascita di un foglio ancora umido di inchiostro, che considerava la sua creatura.

La correzione delle bozze, con tutti i curiosi simboli occorrenti per riparare i “refusi”, costituiva per l’appunto un capitolo importante di quel libro. E l’ambiente delle tipografie faceva, per così dire, le veci di un odierno social, nello scambio colloquiale con quei ragazzi dalle unghie orlate di nero, laboriosi e scanzonati, che ti prendevano bonariamente in giro senza mancarti di rispetto.

Una curiosità. Ricordiamo come fosse adesso che la tipografia metteva a disposizione di quei giovani numerose bottiglie di latte per disintossicarsi dal piombo, consigliandone a ciascuno almeno mezzo litro al giorno. Non era latte “senza lattosio”, non era latte di soia per vegani, non era latte di pecora né di capra pro Hdl, era latte di mucca e basta. Una mucca beata, ruminante erba di pascoli non ancora altamente inquinati dall’effetto serra.

L’era digitale col seduttivo Mister PC



L’odierna concorrenza tra stampa cartacea e stampa online è come un campo di battaglia senza ancora né vincitori né vinti, laddove l’editoria giornalistica tradizionale, obtorto collo, scende a compromessi per salvare in qualche modo la vendita del foglio con tutta una serie di invitanti gadgets presso le edicole. O, quantomeno, ripensando a sistemi di vendita alternativi. Ad onta di ciò, i futurologi indugiano in previsioni non proprio rosee per il “cartaceo”, presagendone l’ inevitabile e non troppo lontano tramonto.

Oggi, il giornalista di qualsiasi appartenenza viene facilmente esposto ai capricci del suo primo e insostituibile strumento di lavoro, l’affascinante e subdolo Mister PC. Soggetto a continui sbalzi d’umore, in quanto sovraccarico di potenzialità operative un tempo considerate da fantascienza, quando ti s’impalla sotto mano sono cavoletti di Bruxelles.

Il regalo di Macron a Papa Francesco



Col rischio di dilungarci e cadere nella trappola lamentata delle prolissità, riteniamo opportuno rammentare che Macron, in occasione della visita in Vaticano del giugno 2018, regalò al nostro Pontefice proprio il libro di Bernanos “Diario di un curato di campagna”.

Ne seguirono svariati e spesso ironici commenti, considerati i rapporti piuttosto caustici tra il nostro Paese e la “Marianna”. Bernanos, pur lieto di vedere il suo libro balzato alle recenti cronache, avrà dei soprassalti, dei rigurgiti, vagolando il suo spirito tra le luci e le fitte nebbie del nostro secolo.

Questa è stata in fin dei conti l’occasione per rievocare il grande scrittore, che va oltre la letteratura francese. Approfondire il suo percorso esistenziale darebbe modo di comprendere meglio come, nei suoi taglienti “pamphlet”, cercasse forse il superamento dialettico di certe sue passate e alternanti posizioni politiche e ideologiche, nonché a ricomporre quel suo tormentato dissidio interiore, tendente all’esasperato esame psicologico dell’animo umano nella continua lotta tra il Bene e il Male, assolti con l’aiuto finale della Grazia.

Tra i numerosi aforismi di Bernanos eravamo tentati di estrapolarne alcuni assai significativi. Ma, amando i giovani e fiduciosi nella loro combattività, basti riportarne soltanto uno: