L’ imperativo categorico ha nome e cognome: Gino Strada

Che fine ha fatto la sinistra? Ma soprattutto, cosa storicamente ci permette di

caratterizzare un’azione, un pensiero, un atteggiamento come “di sinistra”? È Gino

Strada a defibrillare il corpo morto di una tradizione politica che nell’oggi appare

disorientata ed evanescente. Gino Strada la propria vita l’ha dedicata agli uomini e

alle loro richieste d’aiuto.

Quel moto animoso che alle elementari prendeva forma nel petto quando il

prepotente della classe ti rubava la merenda, l’impeto rabbioso che a sinistra già da

sempre sorge dalle ceneri delle ingiustizie è ciò di cui si rende manifesto il fondatore

di Emergengy. La tematica è quella dell’immigrazione evidentemente, fenomeno

caratterizzante la natura umana dal suo sorgere sino ad oggi (più o meno dal

paleolitico, non proprio una notizia dell’ultim’ ora). Ma andiamo avanti.

Seppur nell’appello a sentimenti di giustizia e umanità, che potrebbero inquadrarsi

sotto la luce della deformazione professionale, rimane lucida e serrata l’analisi

critica che egli porta avanti contro le voci più ascoltate della attuale propaganda sul

tema. Prendendo in esame uno dei dibattiti più recenti, è contro le illuminate

posizioni di Mario Giordano, giornalista de La verità, che si scaglia la logica di Strada.

Le Organizzazioni Non Governative, con le loro navi, sbaglierebbero per il Giordano

pensiero ad appostarsi entro il Mediterraneo. Già, perché così facendo le precarie

imbarcazioni stagliate sulle coste libiche subirebbero un non meglio precisato

“effetto calamita”. Cadrebbero cioè preda di un campo gravitazionale la cui forza

renderebbe vano ogni tentativo di resistenza al vizio migratorio a destinazione

italica. Insomma, le ONG sarebbero il miele, e il migrante l’orso, con il discrimine che

nella realtà dei fatti le prime rappresentano la sopravvivenza e il secondo un

rifugiato di guerra con le caviglie nell’acqua salmastra. È dunque preferibile non

incitare questo tipo di movimento, così da ridurre le morti in mare e facilitare il

ritorno di quelle genti nei centri detentivi libici. Ma andiamo ad analizzarli un po’

più in profondità.

La Libia non rientra fra gli stati firmatari della Convezione di Ginevra, un corpus

giuridico sui diritti internazionali umanitari e sulle vittime di guerra. Riconosce infatti

lo status di rifugiato agli appartenenti a sole sette nazionalità. Questi centri, crocevia

del transito migratorio, si tramutano presto in luoghi di sovraffollamento e tutela di pratiche disumane piuttosto che umanitarie. Numerose testimonianze attestano di

violenze e torture al loro interno. A ben vedere sarebbe dunque giusto, anzi

necessario, soprattutto per l’Italia, che queste persone anziché usufruire della

protezione internazionale europea che gli consenta di accedere a condizioni umane

di vita, ristagnino nel disumano e accettino che la loro vita abbia il valore della

merce in deposito, sempre meglio che morire. E pensare che c’è chi ha preferito la

morte per il solo sfizio di affermare che il Sole fosse una stella fra le altre.

L’Italia è un paese retrogrado, che non è in grado di fronteggiare un’emergenza

umanitaria di questo tipo: l’Italia non può accoglierli tutti. Ma quali tutti? Tutta

l’Africa? Risulta a questo punto banale ripetere quanto irrisoria sia la percentuale di

migranti accolta dal bel paese, ciò che però si fatica a riconoscere è che a pagare lo

scotto per una società che non è riuscita ad accaparrarsi l’attributo di civile, siano

degli individui. Ma c’è di più.

Queste persone in cerca d’asilo, per l’acume di alcune figure di spicco nostrane sono

tacciate di inverosimili sgarri, dal rubare il lavoro alla nostra povera progenie alla

pericolosa equivalenza fra etnia ed inclinazione a delinquere. È come quando alle

elementari colto in flagrante per aver rubato la merenda al tuo compagno, con voce

incolpevole dichiaravi: “è stato lui”. Ma tutto questo Gino Strada lo sa, e lo

sbandiera a gran voce. Non c’è politica o balbettata apologia del confine che possa

dimostrare che aiutare non sia sacro e santo, parafrasando le parole pronunciate a

Cartabianca, in qualità di ospite della Berlinguer. Non aiutare, oltreché disumano, è

criminoso: il nostro stato chiudendo il recinto del proprio cortile, legittima

l’uccisione di persone. Il 90% delle vittime di guerra, ci racconta, sono vittime civili,

persone cioè non direttamente interessate alla guerra, che nulla hanno a che fare

con mine o artiglieria: “clandestino”, “irregolare”, sono “parolacce del mondo”. Un

mondo che sta in piedi per miracolo se si riesce a credere che l’80% di tutta la

ricchezza è racchiusa nelle mani di sole 26 persone fisiche, afferma ancora con occhi

vivi. L’importante testimonianza di Gino Strada ha tutto l’aspetto di un accorato

appello a quella voce politica che, dimessa, ha cessato d’essere contraltare di un

certo stato di cose, di una realtà che, suffragata dal più cinico individualismo, tutela

e nutre la povertà dell’animo.