La transizione energetica corre altrove: mentre l’Occidente discute, il Sud globale agisce

Nel racconto dominante sulla transizione energetica globale, Europa e Stati Uniti occupano spesso il centro della scena. Tuttavia, guardando oltre il perimetro occidentale, emerge una dinamica diversa e sempre più rilevante: una parte consistente del cambiamento sta avvenendo nel Sud globale, dove la diffusione delle energie rinnovabili procede con una rapidità che sorprende per scala e concretezza. In vaste aree dell’Asia meridionale e del continente africano, l’energia solare sta diventando il perno di una trasformazione strutturale.



Paesi con sistemi elettrici fragili o incompleti stanno adottando le rinnovabili non come complemento, ma come infrastruttura primaria. Il fotovoltaico risponde a esigenze immediate: ridurre la dipendenza da importazioni costose, garantire continuità di fornitura e sostenere una crescita economica che non può permettersi interruzioni.



In questo contesto, la transizione assume un carattere pragmatico, spesso guidato dal basso e accelerato da investimenti privati e soluzioni decentralizzate. Questa spinta non riguarda solo singoli casi virtuosi, ma riflette una tendenza più ampia. In India, Pakistan e in numerosi paesi africani, l’energia pulita viene integrata direttamente nei processi di sviluppo industriale, agricolo e urbano.



L’assenza di reti capillari tradizionali, che in passato rappresentava un limite, oggi diventa un vantaggio: consente di adottare tecnologie più flessibili e meno vincolate ai modelli del passato. È una trasformazione che incide sulla qualità della vita, sull’accesso ai servizi essenziali e sulla stabilità sociale. L’analisi a più ampio raggio mostra come questa rivoluzione energetica stia ridefinendo anche gli equilibri globali. Chi oggi costruisce capacità produttiva, competenze tecnologiche e filiere industriali nel settore delle rinnovabili potrebbe trovarsi domani in una posizione di forza economica e geopolitica.



Il controllo delle tecnologie pulite diventa così una nuova forma di potere, non meno strategica delle risorse fossili nel secolo scorso. L’Europa osserva questo processo con obiettivi ambiziosi ma risultati spesso disomogenei. La complessità normativa, la lentezza decisionale e il peso di interessi consolidati rallentano una transizione che sulla carta appare avanzata. Il rischio non è solo ambientale, ma competitivo: perdere il passo in una trasformazione che altri stanno già vivendo come necessità quotidiana. La lezione che arriva dal Sud globale è netta: quando l’energia è una questione di sopravvivenza e sviluppo, il cambiamento diventa inevitabile. Forse è proprio questa urgenza, più che nuove strategie, ciò che manca alle economie mature per trasformare davvero la transizione in realtà.