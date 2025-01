Chi investe e spende per una maggiore sostenibilità in Europa e in Italia?

Sostenibilità, una parola spesso usata a sproposito da società ed aziende per mostrare futuribilità e progresso. In Italia e in Europa, tuttavia, diverse realtà si impegnano su vari fronti per essere sostenibili sia da un punto di vista economico, sia sociale che ambientale. Il futuro è nelle nostre mani e sono necessari solidi investimenti su temi del genere. Questi criteri sono standard usati per valutare l’impatto e la sostenibilità delle attività di un’azienda in tre aree principali: ambientale, sociale e di governance. Il criterio ambientale analizza l’impatto ecologico, come le emissioni di CO 2 e l’uso delle risorse naturali. Il criterio sociale considera aspetti come le condizioni di lavoro, i diritti umani e l’inclusione delle persone. Il criterio di governance valuta invece la trasparenza, l’etica aziendale e la gestione.

“Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni” frase di Gro Harlem Brundtland, famosa ambientalista e attivista norvegese. Sulla scia di queste parole, vediamo alcune delle aziende che maggiormente spendono, investono e credono in questa missione.

AXA

AXA, compagnia di assicurazioni, conduce annualmente un’analisi di materialità per identificare i rischi e le opportunità che potrebbero influenzare il suo business nel breve, medio e lungo termine. I temi materiali identificati includono: capitale umano con particolare attenzione all’attrazione e allo sviluppo di talenti, diversità e inclusione e benessere dei dipendenti. Innovazione digitale con investimenti in tecnologie emergenti e digitalizzazione dei servizi. Temi fondamentali, quindi, per la strategia aziendale e sviluppo sostenibile di AXA.

Mercedes – Benz Group

Mercedes Benz ha identificato diversi temi materiali che influenzano la sua strategia aziendale, tra cui, innovazione e digitalizzazione con sviluppo di tecnologie avanzate e soluzioni digitali per i veicoli. Gestione dei talenti con formazione continua e sviluppo professionale dei dipendenti. Operazioni quotidiani e nelle strategie di lungo termine dell’azienda.

BMW Group

Il gruppo BMW attraverso molte attività e partnership affronta temi materiali come la mobilità sostenibile con promozione di soluzioni di mobilità elettrica e sostenibile. Innovazione tecnologica con massicci investimenti in ricerca e sviluppo per tecnologie all’avanguardia e sviluppo dei dipendenti con formazione continua e crescita professionale.

Siemens AG

Siemens AG è una multinazionale attiva nei settori delle tecnologie, della mobilità e dei servizi e segue i alcuni temi materiali come innovazione e digitalizzazione con investimenti in tecnologie emergenti e soluzioni digitali per migliorare l’efficienza operativa e offrire nuovi prodotti e servizi. Formazione e sviluppo delle competenze con costanti programmi di aggiornamento continuo e la crescita professionale dei dipendenti. Diversità e inclusione con promozione di un ambiente di lavoro inclusivo che valorizza le differenze e favorisce la collaborazione. Altro punto fondamentale, salute e sicurezza sul lavoro con implementazione di misure per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare per tutti i dipendenti.

Airbus SE

Airbus SE è un’azienda di diritto europeo con i seguenti valori. Ricerca e sviluppo sostenibile con investimenti in tecnologie ecocompatibili e sviluppi di aeromobili a basse emissioni. Gestione dei talenti con attrazione, sviluppo e mantenimento di talenti attraverso programmi di formazione e opportunità in carriera. Sicurezza e qualità del prodotto per garantire elevati standard di sicurezza e qualità nei prodotti offerti. Collaborazione e partnership, utile lavorare con partner industriali e istituzioni per promuovere l’innovazione e affrontare le sfide del settore.

Eni S.P.A

Anche Eni, si inserisce in questa importanti lista grazie a delle linee guida importanti come integrità nella gestione del business attraverso trasparenza e anticorruzione. Sicurezza delle persone e asset integrity per garantire la sicurezza dei dipendenti e degli asset aziendali. Diritti umani e pari opportunità per promuovere diritti umani e uguaglianza tra i dipendenti e innovazione tecnologica con investimenti in ricerca e sviluppo per sostenere la transizione energetica.