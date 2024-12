Le questioni che SIDE BY SIDE intende affrontare rivestono un’ampia gamma di tematiche: le pari opportunità, l’inclusione, la valorizzazione dell’identità della persona, la diversità. Questo progetto vuole promuovere lo sviluppo consapevole di una visione orientata al riconoscimento della diversità come valore per tutte le organizzazioni: civili, aziendali e sportive.

Parliamo di diversità di etnia, di generazioni, di genere ma anche di differenti percorsi di crescita, esperienze, attitudini, capacità che riguardano il singolo ma anche le caratteristiche, culturali e valoriali, che distinguono gruppi di persone che collaborano a un obiettivo comune.

La mission di SYDE BY SYDE è stimolare il confronto sul tema, offrire un approccio concreto e trasversale alla D&I. Intendiamo costruire, passo dopo passo, un percorso che conduca a un cambio di paradigma culturale, indispensabile per uno sviluppo economico e sociale sostenibile e più equo.

Per questo vogliamo iniziare ponendovi due domande solo apparentemente semplici. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, solo diversi punti di vista, e a noi interessa conoscere il vostro.

In una scala da 1 a 6, dove 1 indica “per nulla” e 6 “perfettamente”, quanto siete d’accordo con l’affermazione: “siamo tutti uguali”?

Recenti studi, condotti da un’affermata società di consulenza, rivelano che la distribuzione delle risposte si pone sui punteggi più bassi della scala e mediamente le persone rispondono “non sono del tutto d’accordo”.

Adesso vi chiediamo invece, in una scala da 1 a 6, dove 1 indica “per nulla” e 6 “perfettamente”, quanto siete d’accordo con l’affermazione: “siamo tutti diversi”?

In questo caso, lo stesso studio ha rivelato che la distribuzione delle risposte vede prevalere i punteggi più alti della scala e mediamente le risposte si collocano su: “sono molto d’accordo”(siamo tutti diversi).

Le persone dunque sono tendenzialmente portate a riconoscersi differenti le une alle altre.

Ma cosa ci differenzia dagli altri? In cosa consiste la diversità e come può essere espressa, riconosciuta, incasellata – se serve – valorizzata?

Per alcuni la diversità ha origine nel proprio vissuto, per altri nelle attitudini, nei talenti, nell’allenamento, nelle competenze… per qualcuno, è una questione di genere.

I nostri valori ci rendono più simili o diversi? E cosa ci rende davvero unici? In questa direzione sta il cammino della D&I.

SIDE BY SIDE vuole promuovere queste domande, ascoltare tutte le risposte e sulla base dei feedback raccolti continuare a chiedersi ancora nuove cose per arrivare al cuore del tema, in un circolo virtuoso di miglioramento continuo.

Non cerchiamo risposte affrettate, vogliamo prenderci il tempo per ragionare e per costruire nuovi strumenti di governance che ci faranno lavorare e vivere sempre meglio.

Il riconoscimento non della differenza ma dell’unicità della persona è il punto più alto della D&I e il primo passo verso l’inclusione.

Perché in fondo ognuno è uguale solo a se stesso.

Alessia Salmaso

Co-Founder e Presidente Side by Side