In Via dei Reti 23A, nel cuore del quartiere San Lorenzo a Roma, l’associazione di volontariato AMKA organizza ogni dicembre un Market solidale il cui ricavato va destinato ai progetti umanitari nei due Paesi in cui opera, Congo (RDC) e Guatemala. Questo evento rappresenta un’opportunità concreta per contribuire a progetti che AMKA porta avanti da oltre vent’anni. L’organizzazione, nata nel 2001 dall’incontro tra le culture italiana e congolese, si è sempre dedicata alla costruzione di un futuro migliore per uomini, donne e bambini che vivono in condizioni di estrema povertà.

Il cuore della missione di AMKA è garantire l’accesso ai diritti fondamentali come acqua, salute, educazione e lavoro, attraverso programmi integrati che promuovono autonomia e indipendenza. In Guatemala, l’associazione ha sviluppato progetti di riforestazione per contrastare il degrado ambientale e di empowerment femminile, favorendo l’accesso delle donne a risorse economiche e sociali. In Congo, l’attenzione si concentra sull’educazione e sulla salute. Nel villaggio di Kanyaka, nell’estremo Congo vicino alla città di Lubumbashi, i volontari Amka supportano le famiglie locali aiutando nella gestione di una scuola di 1500 bambini, oltre che con attività di assistenza sanitaria per affrontare le malattie più diffuse come la malaria.

Ogni progetto è il frutto di un lavoro condiviso e di scambio con le comunità locali, uno scambio che svolge un ruolo cruciale per realizzare un cambiamento duraturo. La forza del volontariato è al centro delle attività di AMKA. In Italia, l’associazione promuove numerosi percorsi di sensibilizzazione e formazione per giovani che desiderano prendere parte ai progetti di cooperazione internazionale. L’idea è quella di trasformare la consapevolezza in azione, unendo culture e realtà diverse per costruire un mondo più equo. Il nome stesso, “Amka”, significa “svegliati” e rappresenta un invito a partecipare attivamente al cambiamento.

Il Market solidale in Via dei Reti è un’occasione speciale per sostenere direttamente queste iniziative. Qui si possono trovare prodotti artigianali unici provenienti dalle comunità locali del Congo e del Guatemala, insieme a idee regalo originali e sostenibili. Ogni acquisto diventa un gesto concreto di solidarietà, contribuendo al finanziamento dei progetti. Attraverso il mercatino, AMKA riesce a portare un messaggio di speranza e a creare un ponte tra Roma e le realtà lontane che supporta.

Il Market di AMKA è aperto fino al 23 dicembre, ogni giorno dalle 10:00 alle 19:00, in Via dei Reti 23A, nel quartiere San Lorenzo di Roma.