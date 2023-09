Sabato 9 settembre all’Umbria Green Festival si è parlato di fisica, energia e ambiente con Vincenzo Schettini, autore dell’intervento dal titolo La Fisica Green.

Il professore, noto e amatissimo sui social, ha ottenuto il sold out in entrambi i turni presso l’Auditorium San Domenico di Narni (TR).

Umbria Green Festival: la natura fa spettacolo

L’Umbria Green Festival nasce nel 2016 ed è il primo festival green umbro in cui la natura fa spettacolo.

L’iniziativa, che si estende attraverso 12 comuni, promuove un’idea di turismo sostenibile con visite guidate, conferenze, cene biologiche a chilometro zero, passeggiate letterarie e scientifiche, rafting, eco tour in auto elettrica, concerti e tanto altro.

Attraverso le voci di antropologi, astrofisici, letterati, musicisti, scienziati, artisti e filosofi, il festival parla di sostenibilità e di cura circolare, ovvero della sottile e fragile connessione che tiene legati la terra all’uomo e l’uomo alla terra.

Umbria Green Festival è promosso da Techne srl, azienda di servizi per energia e ambiente, e dall’associazione culturale De Rerum Natura.

La Fisica Green di Vincenzo Schettini:

Fisico, docente, musicista e – come afferma lui stesso – appassionato di vita, Vincenzo Schettini è autore del libro, La Fisica che ci piace; molto attivo sui social vanta più di un milione e mezzo di followers.

Con il suo intervento, Schettini, illustra i concetti della fisica che possono essere posti sotto il grande ombrello della sostenibilità.

Il professore nel suo intervento affronta tre tematiche: energia, acqua e intelligenza artificiale.

Raccontare l’energia: taralli, montagne russe e battipanni.

Per illustrare il primo concetto, Schettini parte dal terzo capitolo del suo libro, La Fisica che ci piace, ovvero: Taralli, montagne russe e battipanni.

L’immagine delle montagne russe restituisce in modo semplice l’idea di come l’energia potenziale si trasformi in cinetica.

Per produrre energia elettrica – che è alla base delle nostre vita – si ha bisogno di energia cinetica, per muovere la quale si immette anidride carbonica in atmosfera.

Tuttavia, ricorda Schettino, ci sono altri modi al fine di muovere le turbine e produrre l’energia che tanto ci serve: il vento e l’acqua, ad esempio.

Il professore spiega poi i rischi e i vantaggi dell’energia nucleare, quindi il grande potenziale dell’uso dell’idrogeno verde.

L’immagine dei taralli invece ha a che fare con l’entropia: la grandezza che viene interpretata come misura del disordine presente in un sistema fisico in meccanica statistica e in termodinamica.

Schettini scherzosamente descrive questo processo attraverso il racconto di due bambini che discutono perché uno reclama il tarallo masticato dall’altro, andato irreversibilmente incontro a entropia.

Il battipanni, invece, gli è congeniale per descrivere il concetto dell’energia cinetica che si trasforma in termica.

Acqua e intelligenza artificiale

Nella seconda parte del suo intervento il Professor Schettini focalizza l’attenzione sul tema dell’acqua potabile: una risorsa preziosa e insostituibile che versa in uno stato di scarsità e che, per colpa di abitudini errate, tutti i giorni buttiamo via attraverso – ad esempio lo scarico del WC.

Il tema dell’intelligenza artificiale viene indagato auspicando un futuro in cui, proprio grazie all’AI, si possano impiegare al meglio le risorse che già possediamo e che si sottovalutano

Comprendere la fisica per essere più green

L’intervento di Schettini coinvolge e riesce a toccare molti temi importanti in modo trasversale.

Uno di questi è l’entusiasmo e la gioia di imparare che i ragazzi riescono ad ottenere grazie ad un uso controllato della tecnologia.

Questa, infatti, seppur indispensabile e inevitabile per molti di noi, non può entrare nelle nostre vite senza un libretto di istruzioni, altrimenti a farne le spese sono i più vulnerabili: coloro che – per costruirsi un futuro – hanno bisogno di dominare l’uso delle macchine e non esserne schiavi.

Pagina ufficiale di Vincenzo Schettini

Tecnica ed economia della Specie: Umberto Galimberti all’UGF 2022