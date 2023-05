Arriva alla LUISS il nuovo corso di Laurea Magistrale in Law, Digital Innovation and Sustainability, che ha come obiettivo quello di formare i futuri manager della transizione ecologica e tecnologica. Le domande di ammissione potranno essere presentate entro il 31 maggio 2023.

Un approccio interdisciplinare

Il nuovo itinerario arrivato alla LUISS, con direttore Christian Iaione, si prefigge di fornire agli studenti gli asset per identificare, gestire e mitigare i rischi associati ai processi di transizione.

Il metodo di insegnamento utilizzato sarà enquiry-based e project-oriented, attuando una vera e propria fusione tra social e hard sciences. In altre parole, alla didattica frontale si affiancheranno laboratori e progetti diretti, in modo tale da rendere lo studente il vero protagonista del percorso.

Fonte: LUISS

Modus operandi e opportunità

Gli studenti potranno confrontarsi nel pratico con prototipi di modelli di business, con la realtà delle start up e dei progetti europei. Il tutto lavorando in sinergia con gli esperti del settore: operatori di mercato, organizzazioni della società civile della pubblica amministrazione.

I curriculum proposti sono 3: Climate Change, Emerging Technologies e la possibilità di costruire un piano di studi individuale.

Un corso con un modus operandi pragmatico e a misura di studente, che potrà fornire opportunità lavorative altrettanto ricche: gestori e responsabili in ambito di sostenibilità e innovazione, ma anche consulenti per finanziamenti e progetti UE.

Fonte: LUISS

Sulle pagine social e sul sito ufficiale del corso, verranno pubblicati anche gli aggiornamenti sulle 7 borse di studio offerte dai partner del programma, sia per studenti internazionali, sia per coloro che stanno concludendo un corso triennale presso la LUISS Guido Carli.

Law, Innovation, Sustainability

Sofia Hina Fernandes Da Silva Ranchordas (docente) spiega brillantemente quale sia il nesso tra le tre grandi branche che costituiscono il nome del corso: “Parliamo di finanza green, contratti pubblici e città smart, perché vogliamo assicurarci che i nostri studenti sappiano come funziona il processo innovativo, come possiamo favorirlo in termini di sostenibilità e qual è il ruolo dei giuristi”.

Fonte: LUISS

Questa propensione non può che essere che il prodotto del nostro tempo, ovvero un’epoca in cui chi è veramente preparato non lo è per compartimenti stagni.

Un’epoca in cui la settorialità è utile, ma non necessariamente efficiente.

Il nuovo corso LUISS è espressione infatti della nuova esigenza di formare professionisti precisi, competenti e poliedrici.