Louis Vuitton si lancia nel settore beauty con “La Beauté Louis Vuitton”: uscita, prodotti e prezzi (stellari)

Il brand di lusso Louis Vuitton si lancia nella nuova avventura di una linea beauty: “La Beauté Louis Vuitton”. Tra rossetti, lip balm e palette occhi, il brand unisce artigianato, arte e raffinatezza, ma a caro prezzo.

Le anticipazioni sulla linea “La Beauté Louis Vuitton”

“La Beauté Louis Vuitton” è un nuovo capitolo per il brand di lusso, che per la prima volta lancerà una linea beauty. La collezione è curata da Dame Pat McGrath, make up artist e storica collaboratrice nelle sfilate del brand di lusso. Il suo tocco ha portato i prodotti della linea beauty come un vento nuovo, mantenendo comunque l’eleganza e il lusso che contraddistingue LV.

L’ispirazione per il packaging di “La Beauté Louis Vuitton” proviene dai famosi bauli di LV: i prodotti beauty mantengono i loro stessi materiali dell’ottone e dell’alluminio. C’è però anche un’innovazione che mira alla sostenibilità con i prodotti ricambiabili: una volta terminati, si può acquistare solamente la ricarica mantenendo la confezione. Ciò è un passo importante del brand a favore di un’economia circolare (e del portafoglio).

La linea “La Beauté Louis Vuitton” vuole farsi anche paladina di abbattere ogni tipo di barriera data dal colore della pelle (problematica molto sentita nel mondo beauty). Secondo un comunicato stampa, Dame Pat McGrath ha dichiarato essere proprio questo l’obiettivo della linea: prodotti per essere utilizzati in ogni tipo di pelle. Per farlo, il brand offre un’ampia gamma di tonalità per ogni tipo di prodotto offerto.

Ciò che invece sta facendo discutere, essendo non proprio accessibile, è il prezzo esorbitante dei prodotti. Nonostante LV sia un brand di lusso, quindi di base non nato per essere accessibile a tutti, è stata notata la differenza di prezzi con altre linea beauty di lusso, come Dior, Chanel e Dolce&Gabbana. Il prezzo della linea beauty, circa tre volte superiore ad altre marche luxury, sta suscitando dubbi sulla sua accessibilità nel mercato di massa.

Vediamo cosa offre la linea beauty di LV e ognuno potrà poi valutare se il prezzo ne varrà la pena dell’acquisto.

I prodotti e lancio della linea “La Beauté Louis Vuitton”

I prodotti di “La Beauté Louis Vuitton” includono: rossetti, lip balm e palette occhi. Se sembra poco, non bisogna scoraggiarsi: ognuno di questi prodotti offre una varietà di tonalità diverse, per favorire ogni incarnato, gusto e occasione.

LV Rouge

Il rossetto, chiamato dalla linea LV Rouge, è formulato da Louis Vuitton burro di karitè, acido ialuronico, cere floreali rigenerate (rose, gelsomino, mimosa). La profumazione del prodotto è di Jacques Cavallier Belletrud. Il brand offre 55 differenti tonalità di LV Rouge: 27 satin e 28 opache. Il numero scelto non è casuale: 55 richiama alle iniziali del brand LV in numeri romani (L=50, V=5).

Il prezzo di LV Rouge è di 160$ (circa 137€), con la possibilità di acquistare la ricarica del prodotto a 69$ (circa 63€).

LV Rouge

Foto: © Louis Vuitton

LV Baume

La linea di lip balm LV Baume offre una formulazione simile a quella dei rossetti, composta da acido ialuronico e burro di karitè, ma con una profumazione diversa che va dalla menta al lampone. Il prodotto assicura un’idratazione delle labbra fino a 48h dall’applicazione.

In questo caso, l’offerta nelle tonalità è minore rispetto al rossetto: 10 sono le diverse colorazioni. Il prezzo rispetto al rossetto LV Rouge non cambia: anche in questo caso, 160$ (circa 137€) è il prezzo del Baume, con la possibilità di acquistare la ricarica del prodotto a 69$ (circa 63€).

​​

LV Baume 030 Tender Bliss

Foto: © Louis Vuitton

LV Ombres

Il prodotto occhi LV Ombres offre 8 differenti palette, ognuna di esse composta da 4 ombretti (3 neutre e 1 audace). Il finishing del colore può variare da un ultra-matte fino ad un effetto glitter, a seconda dell’intensità desiderata.

Il prezzo di LV Ombres è leggermente più alto degli altri due prodotti: 250$ (214€) per il prodotto e 92$ (circa 85€) per la ricarica.

LV Ombres 650 Waking Dawn

Foto: © Louis Vuitton

Insieme ai prodotti, “La Beauté Louis Vuitton” offre anche alcuni accessori pochette, beauty case con un design sempre fedele al brand e alla linea beauty.

Gli accessori beauty della linea “La Beauté Louis Vuitton”

Foto: © Louis Vuitton

La collezione sarà lanciata ufficialmente il 29 agosto 2025 livello globale. Da questa data, “La Beauté Louis Vuitton” sarà disponibile sia online che nelle boutique selezionate Louis Vuitton. C’è però un’eccezione: in Cina c’è stato un debutto anticipato lo scorso 20 agosto, con preordini già disponibili da oggi, 25 agosto.