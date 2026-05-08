Patto Mediterraneo

In un Mediterraneo sempre più rilevante sul piano energetico e strategico, l’Unione europea inaugura la fase operativa del Patto per il Mediterraneo con il suo primo Action Plan, un progetto con cui Bruxelles punta a ridefinire il proprio ruolo nella regione e a costruire uno spazio mediterraneo più integrato e stabile.

Il piano mette insieme oltre cento iniziative complessive, di cui 21 già selezionate nel primo Action Plan di primavera 2026, distribuite lungo tre assi principali: persone e società, economia e transizione verde e digitale, sicurezza e migrazioni, e coinvolge un ampio numero di partner della sponda sud e orientale, dall’Algeria all’Egitto, passando per Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia e Siria.

Un ritorno, più che una rottura

Il Patto si inserisce in una traiettoria che era già partita nel 1995 con la Dichiarazione di Barcellona. In quest’occasione, l’Unione europea aveva provato a costruire un’area euromediterranea fondata su cooperazione economica e stabilità politica. Da allora, anche attraverso iniziative come l’Unione per il Mediterraneo, il tentativo è rimasto costante, ma si è scontrato con criticità persistenti, tra cui un’integrazione economica disomogenea, una cooperazione politica fragile e il mancato pieno raggiungimento di obiettivi chiave, come la creazione di un’area di libero scambio.

La novità oggi è meno nella direzione e più negli strumenti. Il nuovo piano appare fortemente orientato agli investimenti e alla costruzione di catene del valore condivise, segno di un approccio più pragmatico rispetto al passato.

Economia e sicurezza, le due anime del piano

Entrando nel merito, l’Action Plan restituisce un’immagine articolata della presenza europea nel Mediterraneo. Non limitandosi esclusivamente alla dimensione economica e securitaria, prova a costruire un’agenda integrata che tiene insieme crescita, stabilità e trasformazione strutturale della regione.

La spinta agli investimenti e alla creazione di lavoro resta centrale, ma è inserita in una visione più ampia, che punta su transizione energetica, tecnologie verdi e gestione delle risorse, con un’attenzione esplicita a clima e acqua, temi sempre più critici per la stabilità dell’area. Allo stesso tempo, il piano insiste sulla formazione, sulla mobilità e sulle opportunità per giovani e imprese, segnalando come l’integrazione economica venga letta anche come processo sociale.

La digitalizzazione attraversa l’intero impianto, non come settore a sé, ma come infrastruttura che dovrebbe rendere più fluidi scambi, investimenti e cooperazione.

In parallelo, resta centrale la dimensione securitaria. La gestione delle migrazioni continua a occupare un ruolo chiave, incorniciata in termini di cooperazione e rispetto dei diritti, ma inserita in una logica più ampia di controllo dei flussi e stabilizzazione della regione. A questa si affianca il rafforzamento della capacità di risposta alle crisi e della sicurezza regionale, segno di come il Mediterraneo resti, per l’Unione europea, non solo uno spazio di opportunità, ma anche un’area da gestire.

Ne emerge un approccio che cerca di tenere insieme sviluppo e controllo, apertura economica e gestione dei rischi. Più che un semplice piano settoriale, è il tentativo di ridefinire il Mediterraneo come uno spazio di intervento strutturato, in cui le diverse leve, economiche, sociali, ambientali e securitarie, vengono mobilitate contemporaneamente.

Le criticità strutturali

Uno degli elementi più interessanti del piano è il linguaggio che lo accompagna. L’approccio europeo appare oggi più pragmatico rispetto al passato. Bruxelles insiste sulla “co-ownership”, sull’idea di una collaborazione tra pari che dovrebbe superare il tradizionale schema centro-periferia della politica di vicinato.

Tuttavia, il controllo sui nodi strategici, energia, migrazioni e infrastrutture, resta saldamente nelle mani europee, mentre ai paesi partner viene richiesto un progressivo allineamento agli standard dell’Unione.

A rendere più evidenti queste criticità è il contesto in cui il piano si inserisce. Il Mediterraneo è oggi uno spazio sempre più competitivo, in cui la presenza europea non è più dominante come in passato, come sottolineano diverse analisi sul Patto e sulle sue implicazioni strategiche.

Negli ultimi anni, attori come la Cina hanno rafforzato la propria proiezione soprattutto sul piano economico, attraverso investimenti infrastrutturali e accordi finanziari che costruiscono relazioni di lungo periodo. M

La Turchia ha seguito una traiettoria diversa, più diretta, combinando presenza militare, cooperazione energetica e accordi politici, in particolare nel Mediterraneo orientale e in contesti come la Libia.

La Russia, pur con strumenti più limitati, continua a esercitare influenza attraverso leve di sicurezza e relazioni politiche selettive.

Ne emerge uno spazio sempre più affollato, in cui strumenti diversi, investimenti, sicurezza, diplomazia, vengono utilizzati in modo complementare per costruire influenza. Il Mediterraneo non è soltanto “vicinato europeo”, ma un’arena multipolare, in cui gli attori locali hanno margini crescenti di manovra e possono muoversi tra partner diversi.

In questo quadro, il limite del Patto non è tanto l’assenza di strumenti, quanto il rischio di continuare a leggere la regione soprattutto come uno spazio da stabilizzare secondo priorità europee. Una prospettiva che rischia di sottovalutare il livello di competizione già in atto e la capacità dei partner di negoziare, selezionare e bilanciare le diverse offerte esterne.

Il Patto nel contesto globale

Per cogliere la portata del nuovo Action Plan occorre leggerlo come tassello di un disegno europeo più ampio, articolato su piani diversi e con una pluralità di leve.

Il Global Gateway fornisce la cornice generale, offrendo a Bruxelles uno strumento per rafforzare la propria presenza economica e infrastrutturale nelle economie emergenti, includendo la sponda sud del Mediterraneo.

Accanto a questo livello “europeo”, iniziative nazionali come il Piano Mattei mirano a costruire canali più diretti con alcuni partner, soprattutto in ambito energetico e di investimento.

Su questo sfondo si innestano accordi bilaterali, partenariati settoriali e forme di cooperazione flessibili, che spesso anticipano oppure accompagnano le iniziative dell’Unione. Il Patto per il Mediterraneo funge da cornice di raccordo. Più che una novità isolata, è un tentativo di mettere ordine e allineare strumenti già esistenti in una fase in cui il Mediterraneo torna a essere un crocevia strategico di politiche, interessi e attori.

In questo quadro, il nuovo Action Plan rappresenta un passaggio significativo. L’obiettivo è quello di promuovere maggiore integrazione economica, contribuire alla stabilità regionale e costruire legami più stretti e prevedibili con i partner della sponda sud. Restano però nodi aperti difficili da eludere quali l’asimmetria delle relazioni, la pressione di altri attori globali e la distanza tra la retorica del partenariato tra pari e le pratiche concrete di gestione.

Più che introdurre un disegno del tutto nuovo, il Piano d’azione prova ad adattare e riallineare strumenti esistenti a un ambiente mediterraneo molto più competitivo e frammentato rispetto al passato. Come spesso accade nelle politiche europee, il vero banco di prova non sarà tanto l’architettura concettuale quanto la capacità di attuazione, di coordinare livelli diversi di intervento e di tradurre gli impegni in risultati percepibili dai partner. È su questo terreno che si misurerà la reale densità geopolitica del Patto per il Mediterraneo.