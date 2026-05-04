Chi sono i possibili candidati sindaci di Milano?

Manca circa un anno alle elezioni comunali di Milano. Ciononostante già iniziano a circolare nomi e speculazioni su chi potrebbe mi proporsi per l’arduo compito di amministrare la capitale economica d’Italia.

Negli ultimi dieci anni la città è stata sotto l’amministrazione di Beppe Sala, la quale è seguita a quella di Giuliano Pisapia. Milano è dunque reduce da quindici anni di amministrazione di centrosinistra. Resta da vedere se le elezioni del prossimo anno saranno l’occasione per smentire o riconfermare l’egemonia dei progressisti nel capoluogo lombardo.

Il centrosinistra ha già annunciato che il loro candidato verrà scelto solo dopo l’estate, tuttavia iniziano già a circolare nomi quali quello di Mario Calabresi o Pierfrancesco Majorino.

Sul versante opposto invece, sono ben pochi i dubbi su chi sia il candidato più papabile per il centrodestra: si tratterebbe di Maurizio Lupi, ex ministro, ex assessore e rappresentante di Noi Moderati, quarta forza di maggioranza.

Stando ai sondaggi, il centrosinistra rimane la principale forza politica a Milano, essendo questa da sempre una città tendenzialmente progressista e dalla forte impronta europeista. Tuttavia la recente emorragia di consensi dall’ala progressista, e un centrodestra più competitivo potrebbero portare ad un ribaltamento dei risultati.