Andrea Sempio e quei messaggi pubblicati su un forum nel 2012

Semplice elemento atto a riscostruire la personalità dell’imputato o vera e propria prova?

Da circa un anno, le indagini sul Delitto di Garlasco, l’omicidio dell’impiegata ventiseienne Chiara Poggi nell’agosto del 2007, sono concentrate su una nuova pista. Se negli ultimi diciannove anni il principale indiziato è sempre stato il di lei fidanzato Alberto Stasi (condannato nel 2015 a 16 anni di reclusione), ora i sospetti ricadono su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Marco Poggi, e allora diciannovenne.

Il ritrovamento di un DNA lontanamente riconducibile a quello di Sempio sotto le unghie della vittima. La presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti da parte della famiglia Sempio per archiviare le indagini su Andrea già aperte nel 2016. La pubblicazione, nel novembre 2025, di immagini che ritraggono Andrea Sempio vicino a via Giovanni Pascoli il 13 agosto 2007 (giorno del delitto).

Questi tre elementi sono i principali indizi sui quali si basano le ricostruzioni dell’accusa, secondo cui Sempio avrebbe aggredito e ucciso Chiara in un impeto d’ira seguito al rifiuto di avances di natura sessuale.

Andrea Sempio, Italian Seduction e quella One Itis

Ad aggiungere ulteriori sfumature al profilo psicologico di Sempio è la sua partecipazione ad un forum online chiamato “Italian Seduction”. Il forum in questione sarebbe stato frequentato prevalentemente da ragazzi introversi e con difficoltà nell’approccio verso il genere femminile. Insomma, quelli che oggi chiameremmo “Incel”.

Tra post carichi d’odio, misoginia e persino giustificazioni dello stupro, i post di Sempio nel suddetto forum, nel quale era attivo con lo pseudonimo di “AndreaS” non hanno certo giocato a suo favore. Tuttavia potremmo ritrovarci davanti ad una bizzarra inversione di tendenza.

In un post risalente all’agosto del 2012 infatti, Sempio parlerebbe di una “one itis” (ovvero un’attrazione a senso unico di tale intensità da sfociare nell’ossessione), da lui vissuta tra i 18 e i 20 anni. In che modo ciò deporrebbe a favore di Sempio? A detta dei suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sarà possibile dimostrare che la ragazza cui si riferiva nei suoi post non fosse Chiara Poggi, bensì una non meglio identificata barista di una birreria.

Che la consideriate una buona difesa o meno, Andrea Sempio verrà ascoltato tra due giorni, il 6 maggio, dalla Procura di Pavia. Resta solo da vedere se risponderà alle domande o se si avvarrà della facoltà di non rispondere.