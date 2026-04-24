Italia-Cina: la missione di Tajani

Nell’aprile 2026 l’Italia torna in Cina con una missione dal profilo operativo e pragmatico. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani guida una delegazione di imprese e istituzioni economiche, concludendo la visita con accordi per circa 360 milioni di euro. Il dato, pur contenuto sul piano quantitativo, assume un valore politico ed economico più ampio, conferma che, anche in un contesto internazionale irrigidito, la Cina resta uno spazio operativo per il sistema produttivo italiano.

La relazione economica tra Italia e Cina si è consolidata nel tempo attraverso una progressiva stratificazione di scambi, investimenti e integrazione produttiva. Con un interscambio che si colloca intorno ai 70–75 miliardi di euro annui e oltre 1.500 imprese italiane presenti nel Paese, il mercato cinese rappresenta una componente strutturale della proiezione economica italiana.

Penetrazione economica e filiere produttive

La presenza italiana in Cina va oltre la dimensione commerciale. Non si tratta soltanto di esportare, ma di produrre, collaborare e inserirsi in ecosistemi industriali complessi. Le imprese italiane operano in settori ad alta specializzazione quali meccanica strumentale, agroalimentare, moda, gioielleria; mercati dove il vantaggio competitivo non è la scala, ma il valore.

In questi segmenti, il posizionamento italiano resta distintivo. Qualità, design e riconoscibilità del marchio intercettano una domanda urbana in crescita, soprattutto nelle fasce medio-alte della popolazione.

Accanto a questa dimensione visibile, esiste tuttavia una presenza industriale più radicata. In aree come Suzhou si sono sviluppati veri e propri cluster produttivi italiani, con oltre cento aziende integrate nelle filiere locali e connesse alle catene globali del valore. Questo livello di integrazione rende il rapporto meno reversibile e più esposto alle dinamiche sistemiche del contesto cinese.

Sicurezza economica e rischio strategico

L’apertura economica verso la Cina si colloca oggi in un quadro di crescente rischio geopolitico. Il rapporto non è più interpretato esclusivamente in termini di opportunità, ma come un equilibrio tra accesso al mercato e tutela degli asset strategici.

Il caso Pirelli è emblematico. L’intervento del governo italiano attraverso il golden power ha imposto limiti all’influenza del socio cinese Sinochem, in particolare su dati e tecnologie sensibili. Episodi di questo tipo segnalano una tendenza più ampia, la progressiva sovrapposizione tra economia, sicurezza e sovranità tecnologica.

Questo equilibrio diventa ancora più delicato nel contesto della competizione sistemica tra Stati Uniti e Cina. L’Italia, come parte integrante dell’architettura euro-atlantica, si trova a operare entro vincoli politici e strategici che non sono pienamente allineati con la propria esposizione economica verso Pechino.

Le fasi di frizione con Washington su tecnologia, export controls o sicurezza delle catene di approvvigionamento, possono tradursi in pressioni indirette sulle scelte italiane. Ne deriva un rischio di “compressione strategica” che spinge a mantenere l’accesso al mercato cinese senza compromettere il posizionamento all’interno dell’alleanza occidentale.

Dalla Via della Seta a un partenariato selettivo

L’adesione italiana al Memorandum sulla Via della Seta nel 2019 aveva introdotto una dimensione fortemente politica e simbolica nella relazione bilaterale. Tuttavia, l’impatto economico dell’accordo è rimasto limitato.

L’uscita formale dall’iniziativa nel 2023 non ha interrotto i rapporti, ma ne ha ridefinito il perimetro. Il Piano d’azione Italia-Cina 2024–2027 riflette questo tipo di approccio più selettivo e pragmatico; una cooperazione mirata, la riduzione dell’esposizione politica ed una maggiore attenzione ai settori sensibili.

È un’evoluzione coerente con la più ampia strategia europea di “de-risking”, che mira a ridurre le vulnerabilità senza recidere i legami economici.

Soft power e leva economica

La dimensione culturale continua anch’essa a svolgere un ruolo rilevante. Le missioni istituzionali integrano sistematicamente iniziative economiche e culturali. Durante la visita di aprile, eventi come la mostra degli Uffizi a Pechino sono stati parte integrante del programma.

In un mercato come quello cinese, il capitale culturale italiano funge da leva economica. Patrimonio artistico, design e tradizione produttiva contribuiscono a rafforzare il posizionamento delle imprese e a sostenere la domanda nei segmenti premium.

La prospettiva cinese

Dal lato cinese, la relazione con l’Italia è inquadrata in una logica più ampia di interazione con l’Europa. Le comunicazioni ufficiali enfatizzano cooperazione economica e partenariato strategico, mantenendo il livello politico in una funzione di accompagnamento. Si tratta di un approccio di realpolitik, in cui la priorità è la gestione pragmatica degli interessi economici e industriali, più che la costruzione di una prossimità politica o valoriale.

Pechino tende a privilegiare la continuità operativa. Commercio, industria e filiere produttive rappresentano i pilastri di un rapporto ormai consolidato, concepito come uno spazio di interdipendenza gestita. Questo approccio favorisce una relazione cumulativa, che si rafforza nel tempo attraverso la stabilità degli scambi più che attraverso iniziative politiche di alto profilo

Indo-Pacifico e pressioni sistemiche

Il quadro si complica ulteriormente se si considera la crescente centralità dell’Indo-Pacifico. Le tensioni nel Pacifico e nel Sud-Est asiatico, dal Mar Cinese Meridionale a Taiwan, hanno un impatto diretto sulle catene globali del valore, in cui anche le imprese italiane sono integrate.

Un eventuale aumento delle interferenze o delle crisi nella regione potrebbe produrre effetti a cascata, provocando interruzioni logistiche, volatilità dei mercati e restrizioni tecnologiche e richiedendo un riallineamento delle supply chain.

Per l’Italia, il rischio non è solo economico ma strategico. Un’escalation nell’area indo-pacifica accentuerebbe la pressione a schierarsi, riducendo gli spazi di ambiguità operativa e rendendo più difficile mantenere una posizione di equilibrio tra apertura economica verso la Cina e allineamento politico con gli Stati Uniti.

Un equilibrio dinamico

La presenza italiana in Cina si sviluppa oggi lungo una linea di equilibrio instabile ma gestita. Da un lato, un interesse economico concreto e persistente; dall’altro, una crescente esigenza di controllo, selezione e adattamento.

Non si tratta di una relazione priva di tensioni, ma di un processo dinamico in cui strumenti economici, industriali e culturali vengono calibrati in funzione di un contesto internazionale sempre più competitivo.

In questo spazio ristretto, l’Italia continua a costruire la propria proiezione esterna, non rinunciando alle opportunità offerte dal mercato cinese, ma integrandole in una strategia più consapevole dei rischi sistemici e delle implicazioni geopolitiche.