FS torna in utile e segna il record di investimenti: 18,3 miliardi nel 2025, il livello più alto di sempre
Susanna Castelli
- Interno 2

FS torna in utile e segna il record di investimenti: 18,3 miliardi nel 2025, il livello più alto di sempre

FS torna in utile e segna il record di investimenti: 18,3 miliardi nel 2025, il livello più alto di sempre

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Interno 2 - 6 Aprile 2026

di Susanna Castelli

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