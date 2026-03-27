Stefania Craxi è il nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato
Susanna Castelli
- Interno 2

Stefania Craxi è il nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato

Stefania Craxi è il nuovo capogruppo di Forza Italia al Senato

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Interno 2 - 27 Marzo 2026

di Susanna Castelli

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