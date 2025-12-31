Approvata la legge di bilancio. L’opposizione: “manovra per ricchi”
Jasmine Gheorghe
- Interno 2

Approvata la legge di bilancio. L’opposizione: “manovra per ricchi”

Da sinistra si alzano cartelli con scritto "disastro Meloni", "vendesi" ed "economia di guerra", con accuse di una legge per ricchi. Da destra si nega tutto.

Approvata la legge di bilancio. L’opposizione: “manovra per ricchi”

Da sinistra si alzano cartelli con scritto "disastro Meloni", "vendesi" ed "economia di guerra", con accuse di una legge per ricchi. Da destra si nega tutto.
foto-articolo
Interno 2 - 31 Dicembre 2025

di Jasmine Gheorghe

Condividi: