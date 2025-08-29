Un nuovo ambasciatore a Mosca: ecco chi è Stefano Beltrame
Angelica Orfei
- Interno 2

Un nuovo ambasciatore a Mosca: ecco chi è Stefano Beltrame

Un nuovo ambasciatore a Mosca: ecco chi è Stefano Beltrame

foto-articolo
Interno 2 - 29 Agosto 2025

di Angelica Orfei

Condividi: