L’Italia entra nell’Alleanza UE sul nucleare

L’Italia ha ufficialmente aderito all’Alleanza UE sul nucleare: l’adesione italiana è stata confermata dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin: ora il nostro Paese potrà partecipare attivamente alle discussioni all’interno dell’Unione, accedendo più facilmente ai finanziamenti UE destinati ai progetti nucleari e accelerando lo sviluppo dei mini-reattori nucleari modulari (SMR), per la produzione di energia nucleare di ultima generazione.

Dopo due anni come «membro osservatore», il nostro Paese è entrato a far parte del gruppo ristretto di Stati Membri dell’Unione Europea che considerano l’energia nucleare come una risorsa fondamentale per la decarbonizzazione e il raggiungimento dell’indipendenza energetica. Si tratta di un’iniziativa lanciata nel 2023 dalla Francia, leader in Europa nella produzione di energia nucleare con un totale di 57 reattori nucleari, in grado di soddisfare circa il 70% del fabbisogno nazionale di energia elettrica.

L’Alleanza Nucleare Europea rappresenta quindi una coalizione di Paesi membri dell’UE favorevoli al rilancio del nucleare: l’obiettivo finale è quello di collaborare a livello politico e finanziario per lo sviluppo di reattori nucleari di nuova generazione. Nello specifico, l’Alleanza UE si propone di accelerare lo sviluppo, la dimostrazione e l’implementazione in Europa dei SMR (Small Modular Reactors) entro i primi anni del 2030. Al momento, non tutti i Paesi dell’Unione Europea partecipano a questa Alleanza: proprio a causa delle diverse posizioni tra i 27 Stati Membri sul tema del nucleare, la Francia ha proposto la creazione di un gruppo esterno, così da ovviare alla mancanza di una maggioranza qualificata durante le riunioni in seno al Consiglio UE.

Tra le priorità del gruppo: l’accesso ai finanziamenti verdi per l’energia atomica, il sostegno agli investimenti per costruire nuovi reattori, e una cooperazione rafforzata su ricerca, formazione, gestione dei rifiuti e standard di sicurezza. I membri rivendicano anche il riconoscimento del diritto sovrano degli Stati a definire il proprio mix energetico, rivendicando un ruolo strategico per il nucleare nella transizione climatica e nella sicurezza energetica dell’Unione. L’Alleanza si riunisce periodicamente a margine dei Consigli Energia dell’Ue.

L’ingresso dell’Italia permetterà di rafforzare all’interno dell’Unione Europea il fronte «pro-nucleare», permettendo al nostro Paese di velocizzare lo studio e lo sviluppo di reattori nucleari. Nella pratica, l’ingresso nell’Alleanza Nucleare ci permetterà di ricoprire un ruolo più importante a livello comunitario, ma esclusivamente dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo dei reattori di ultima generazione. Visti gli obiettivi europei sulle «emissioni nette zero», l’attuale Governo ha riaperto il dibattito sulla questione, approvando lo scorso febbraio un disegno di legge per il ritorno alla produzione di energia nucleare: secondo quanto previsto, il quadro normativo definitivo dovrebbe essere pronto entro il 2027.