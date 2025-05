Meloni e Macron verso il disgelo: l’incontro martedì a Roma

L’idea di un bilaterale distensivo tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron era nata dopo un breve colloqui tra i due leader, al funerale di Papa Francesco.

E la proposta avrà un seguito, giacché è previsto un incontro martedì 3 giugno, a Roma, dopo mesi di tensioni. L’obiettivo sarà quello di ricercare una posizione europea comune, nella trattativa con gli Usa sui dazi e in merito alla soluzione della situazione in Ucraina.

Le recenti frizioni tra Roma e Parigi hanno infatti riguardato i diversi approcci con l’amministrazione Trump e riguardo al conflitto russo-ucraino.

Qualche settimana fa, dopo la riunione dei “Volenterosi” a Tirana (alla quale Meloni non ha presenziato), la premier ha dichiarato di prendere le distanze dall’idea di inviare truppe in Ucraina. Tale decisione non è piaciuta a Macron, che si è espresso parlando di “false informazioni”.

Nell’ultimo periodo, un importante ruolo di mediatore è stato ricoperto dal nuovo cancelliere tedesco Friedrich Merz. Esiste già il precedente dell’estate scorsa, quando i due leader, dopo mesi di disaccordi culminati con lo scontro diplomatico del G7 in Puglia (sul paragrafo delle conclusioni, dedicato al tema dell’aborto), siglarono una tregua a Versailles, a margine dei Giochi di Parigi.

Tali tensioni hanno di molto rallentato anche l’attuazione del Trattato del Quirinale, firmato da Macron e Mario Draghi, nel 2021.

L’incontro di martedì risulta ora cruciale, anche perché sono previsti altri appuntamenti cruciali a stretto giro: il G7 in Canada a metà giugno, il Consiglio Ue tra un mese e la Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina, il 10-11 luglio a Roma.

Ora, la speranza di Meloni e Macron è che, mentre si tenta di risolvere questo conflitto contingente, emergano delle soluzioni anche per gli altri conflitti in corso: quello tra Kiev e Mosca, quello in Medio Oriente e quello commerciale tra Usa e Ue.