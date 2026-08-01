Green Legacy, l’Ambasciata d’Etiopia a Roma partecipa alla campagna di riforestazione

L’Ambasciata d’Etiopia a Roma ha aderito alla campagna nazionale Green Legacy, partecipando all’iniziativa nazionale che punta alla messa a dimora di 800 milioni di alberi in un solo giorno. All’evento hanno preso parte il personale della sede diplomatica, membri della comunità etiope residente nella capitale e altri ospiti invitati, impegnati in attività di piantumazione e cura delle piante.

La campagna Green Legacy rappresenta uno dei principali programmi ambientali promossi dal governo etiope per contrastare la deforestazione, favorire il ripristino degli ecosistemi e promuovere uno sviluppo sostenibile attraverso l’aumento della copertura forestale del Paese. Nata nel 2019 da un’iniziativa del primo ministro Abiy Ahmed, negli ultimi sei anni Green Legacy ha portato alla piantumazione di oltre 40 miliardi di alberi, trasformando l’Etiopia in uno dei principali esempi di riforestazione su larga scala nel continente africano. Oltre al ripristino ambientale, il programma punta a creare occupazione, migliorare la salute del suolo, ridurre l’erosione e rafforzare la sicurezza alimentare e idrica.

La campagna coinvolge amministrazioni locali, comunità rurali, scuole, associazioni e cittadini in tutto il Paese. Anche la rete diplomatica è coinvolta nell’iniziativa, con attività organizzate dalle ambasciate all’estero per sensibilizzare le comunità della diaspora e sostenere simbolicamente il progetto.

L’Ambasciata d’Etiopia a Roma ha preso parte all’iniziativa, organizzando interventi di piantumazione e manutenzione delle aree verdi sia presso la sede della missione diplomatica sia nella residenza dell’ambasciatore. La sede diplomatica di Roma aderisce al programma sin dal suo avvio nel 2019, confermando il ruolo delle ambasciate etiopi nel promuovere all’estero le principali campagne nazionali e nel coinvolgere le comunità della diaspora in progetti di carattere ambientale e sociale.

L’edizione di quest’anno, intitolata “Insieme, piantiamo speranza!”, assume inoltre un valore particolare in vista della COP32, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che l’Etiopia si prepara a ospitare. Per le autorità etiopi, la riforestazione rappresenta uno degli strumenti attraverso cui contribuire agli obiettivi internazionali di riduzione delle emissioni di carbonio, tutela dell’ambiente e promozione di uno sviluppo verde e sostenibile.

Attraverso iniziative come Green Legacy, l’Etiopia intende rafforzare il proprio impegno sul fronte della sostenibilità ambientale, coinvolgendo non solo le istituzioni nazionali ma anche le rappresentanze diplomatiche e le comunità etiopi all’estero, in un progetto di lungo periodo dedicato alla tutela del patrimonio naturale.