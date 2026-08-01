Green Legacy, l’Ambasciata d’Etiopia a Roma partecipa alla campagna di riforestazione
Alice Ceccarelli
- Etiopia

Green Legacy, l’Ambasciata d’Etiopia a Roma partecipa alla campagna di riforestazione

Green Legacy, l’Ambasciata d’Etiopia a Roma partecipa alla campagna di riforestazione

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Etiopia - 1 Agosto 2026

di Alice Ceccarelli

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