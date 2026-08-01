La Colombia porta lo spagnolo nelle istituzioni maltesi: concluso il programma ELE

Si è concluso il 30 luglio a La Valletta il corso di spagnolo come lingua straniera (ELE) rivolto ai funzionari pubblici maltesi, un’iniziativa promossa dall’Ambasciata della Colombia in Italia, competente anche per Malta, e realizzata in collaborazione con l’Istituto Caro y Cuervo, uno dei principali enti colombiani dedicati alla ricerca linguistica e alla diffusione della lingua spagnola.

Il programma, della durata di 14 settimane, rientra nelle iniziative di diplomazia culturale del Ministero degli Affari Esteri colombiano e punta a promuovere la diffusione dello spagnolo, valorizzare la cultura colombiana e rafforzare la cooperazione con i Paesi partner. Negli ultimi tredici anni il progetto è stato realizzato in circa 40 Paesi, coinvolgendo oltre 2.500 funzionari pubblici stranieri.

L’iniziativa è approdata a La Valletta nell’ambito delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Colombia e Malta. Negli ultimi anni la cooperazione tra i due Paesi si è progressivamente intensificata in diversi settori, tra cui cultura, istruzione, migrazione e affari multilaterali. In questo contesto, il programma ELE si propone di favorire il dialogo interculturale e il rafforzamento delle relazioni bilaterali attraverso la promozione della lingua spagnola.

Le lezioni sono state tenute da José Luis Duarte, docente, ricercatore e formatore specializzato nell’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera, il cui lavoro ha contribuito sia allo sviluppo delle competenze linguistiche dei partecipanti sia allo scambio culturale e valoriale tra i due Paesi.

Alla cerimonia conclusiva hanno preso parte l’ambasciatore non residente di Malta in Colombia Michail Buhagiar, la direttrice per le Americhe del Ministero degli Affari Esteri e del Turismo di Malta Marcelle Troisi, la direttrice dell’Istituto per il Servizio Pubblico di Malta Maria Buttigieg, rappresentanti delle istituzioni e membri dell’associazione dei colombiani a Malta VoiceCoNet.

Nel corso dell’evento, la ministra consigliera dell’Ambasciata di Colombia in Italia Lina Ibáñez, intervenuta in rappresentanza dell’ambasciatrice Ligia Margarita Quessep Bitar, ha evidenziato come il programma vada oltre il semplice insegnamento della lingua, rappresentando uno strumento per promuovere il dialogo, la cooperazione e il consolidamento delle relazioni tra Colombia e Malta.

Durante la cerimonia, l’Istituto per il Servizio Pubblico di Malta, ente responsabile della formazione e dell’aggiornamento professionale dei dipendenti della pubblica amministrazione maltese, ha ricevuto un riconoscimento per il sostegno offerto alla promozione della lingua spagnola e alla realizzazione del progetto.

Secondo i dati diffusi dall’ambasciata, oggi vivono a Malta circa 5.000 cittadini colombiani, una comunità che rappresenta un importante ponte tra i due Paesi e contribuisce al rafforzamento dei rapporti culturali e istituzionali. In questo contesto, il programma ELE si inserisce tra le iniziative volte a promuovere lo spagnolo come strumento di dialogo interculturale e di rafforzamento dei rapporti tra Colombia e Malta.