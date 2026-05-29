La Casa Russa a Roma celebra la Giornata della lingua russa con una serata dedicata a “Evgenij Onegin”
Irene Anania
- Russia

La Casa Russa a Roma celebra la Giornata della lingua russa con una serata dedicata a “Evgenij Onegin”

La Casa Russa a Roma celebra la Giornata della lingua russa con una serata dedicata a “Evgenij Onegin”

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Russia - 29 Maggio 2026

di Irene Anania

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