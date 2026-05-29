L’Etiopia incanta Roma: caffè e tradizione protagonisti alla Settimana della Nutrizione FAO

Dal 24 al 28 maggio 2026, in occasione della Settimana delle Nutrizione organizzata dalla FAO, l’Etiopia ha conquistato la scena internazionale presentando la sua iconica cerimonia tradizionale del caffè e i suoi prodotti agroalimentari ad alto valore nutrizionale. L’evento, svoltosi nella sede FAO di Roma sotto il tema “Dare forma al futuro dell’azione congiunta in materia di nutrizione in un mondo che cambia”, ha offerto al Paese africano una vetrina di rilievo globale per valorizzare il proprio patrimonio culturale e agricolo.

La voce dell’Ambasciatore: cultura e identità al centro

L’Ambasciatore Demitu Hambisa, rappresentante dell’Etiopia in Italia e presso le Agenzie ONU a Roma, ha aperto i lavori sottolineando come la cerimonia del caffè etiope non sia semplice folklore, ma un autentico simbolo di coesione sociale, ospitalità e identità culturale profonda. Accanto al momento cerimoniale, l’Etiopia ha esposto una selezione di prodotti agricoli nutrienti e molto apprezzati sui mercati internazionali, consolidando così la propria immagine come partner strategico per investimenti e scambi commerciali su scala mondiale.