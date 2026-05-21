Conclusa la prima parte del corso per scalpellini e restauratori della pietra: formazione, tradizione e competenze per valorizzare il patrimonio sammarinese
Redazione
- 2 Mondi

Conclusa la prima parte del corso per scalpellini e restauratori della pietra: formazione, tradizione e competenze per valorizzare il patrimonio sammarinese

Conclusa la prima parte del corso per scalpellini e restauratori della pietra: formazione, tradizione e competenze per valorizzare il patrimonio sammarinese

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2 Mondi - 21 Maggio 2026

di Redazione

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