Conclusa la prima parte del corso per scalpellini e restauratori della pietra: formazione, tradizione e competenze per valorizzare il patrimonio sammarinese

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente esprime soddisfazione per la conclusione della prima parte teorico-pratica del Corso di formazione per scalpellini e restauratori della pietra, un percorso di 120 ore che ha coinvolto professionisti, docenti ed esperti con l’obiettivo di trasmettere competenze tecniche, artigianali e culturali legate ad una delle tradizioni più identitarie della Repubblica di San Marino.



L’iniziativa rappresenta un importante investimento sulla formazione professionale e sulla valorizzazione dei mestieri legati alla conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico del Paese. La lavorazione della pietra costituisce infatti un elemento distintivo della storia sammarinese e richiede oggi nuove professionalità capaci di coniugare conoscenze tradizionali, tecniche di restauro e sensibilità verso la tutela del territorio. La Segreteria desidera rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del corso, mettendo a disposizione competenze, esperienza e professionalità durante l’intero percorso formativo.



L’ultima lezione si terrà venerdì 22 maggio, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze CFP di via Bustamonte, e sarà dedicata ad una monografia sull’artista Aldo Volpini, a cura della Dott.ssa Valentina Garavini. “La formazione – dichiara la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente – rappresenta uno strumento fondamentale per preservare e tramandare competenze preziose che fanno parte dell’identità sammarinese. Investire su giovani, artigianato specializzato e restauro significa tutelare concretamente il nostro patrimonio storico e paesaggistico, creando al tempo stesso nuove opportunità professionali e occupazionali.”



Il percorso formativo proseguirà nei prossimi mesi con la parte pratica del corso, completando così il programma dedicato alla formazione di nuove professionalità nel settore della lavorazione e del restauro della pietra. La Segreteria conferma la volontà di proseguire anche nei prossimi mesi con ulteriori percorsi formativi e progettualità dedicate alla manutenzione, alla valorizzazione e alla cura del territorio, rafforzando il legame tra formazione, cultura e sviluppo sostenibile.”

