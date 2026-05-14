Il creator Lorenzo Prattico promuove la Corea con un talk show presso l’Istituto  Culturale Coreano 

L’Istituto Culturale Coreano in Italia, inaugurato nel 2016, in occasione del decimo anniversario dalla sua apertura, organizza per il 15 maggio 2026 un talk show dedicato alla promozione della Corea, con particolare attenzione agli aspetti turistici e culinari del Paese.

Ospite dell’iniziativa sarà il noto content creator Lorenzo Prattico, che vanta oltre 510 mila follower su Instagram e 670 mila iscritti su YouTube, attivo nella produzione di contenuti legati ai viaggi e alla gastronomia italiana e internazionale. Prattico ha visitato la Corea quattro volte a partire dal 2022.

Nel corso dell’evento, il creator condividerà con il pubblico le proprie esperienze di viaggio nel Paese, offrendo uno sguardo diretto sulla cultura coreana e, in particolare, sulla sua tradizione gastronomica. L’intervento includerà una presentazione delle principali destinazioni turistiche della Corea, oltre a un approfondimento sulle caratteristiche della cucina tradizionale e dello street food coreano.

Il talk show sarà inoltre occasione di interazione con il pubblico, favorendo un dialogo diretto e dinamico sui temi trattati.

In merito all’iniziativa, la direttrice dell’Istituto Culturale Coreano in Italia, Nury Kim, ha dichiarato:

“Siamo molto lieti di poter organizzare presso l’Istituto Culturale Coreano un talk show che consenta un’interazione diretta con il pubblico, insieme a un influencer di grande rilevanza a livello nazionale come Lorenzo Prattico. Ci auguriamo che questo evento possa rappresentare un’opportunità per vivere in modo autentico la cultura coreana anche per coloro che non hanno ancora avuto occasione di visitare la Corea.”