Casa Russa a Roma ospiterà una conferenza internazionale in occasione della Giornata della Memoria delle vittime del genocidio del popolo sovietico
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Casa Russa a Roma ospiterà una conferenza internazionale in occasione della Giornata della Memoria delle vittime del genocidio del popolo sovietico

Casa Russa a Roma ospiterà una conferenza internazionale in occasione della Giornata della Memoria delle vittime del genocidio del popolo sovietico

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Russia - 10 Aprile 2026

di Redazione

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