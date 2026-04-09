In Cammino con la Svizzera

Un Ambasciatore – Venti Regioni – Mille Incontri

Informazioni per i media

Un Ambasciatore, venti regioni, mille incontri. Sono questi i tre elementi chiave di “In Cammino con la Svizzera”, un progetto che porterà l’Ambasciatore di Svizzera in Italia Roberto Balzaretti nelle venti regioni italiane. Innovazione, sostenibilità, e rapporti con l’Europa saranno al centro delle discussioni.

L’Ambasciatore svizzero in Liguria dal 13 al 16 aprile

La quarta tappa del progetto “In Cammino con la Svizzera” si svolgerà in Liguria dal 13 al 16 aprile. Il programma prevede incontri con rappresentanti istituzionali, scientifici, economici, culturali e universitari, a Genova, Imperia e Sanremo. Durante questa tappa sarà dato particolare rilievo ai temi della logistica e dei trasporti. La Liguria è il mare della Svizzera, e la Svizzera è una delle sue porte verso l’Europa. Infatti, il corridoio Reno-Alpi collega il porto di Genova al Nord Europa attraverso la Svizzera, rendendolo un asse fondamentale per il traffico merci. In questo contesto, La Svizzera promuove il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia, in strettta collaborazione con gli attori liguri. Il porto di Genova, dal suo canto, è uno dei principali punti di accesso per le merci svizzere.

Sono previsti incontri con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis e con l’autorità di sistema portuale, oltre a scambi con imprese, tra cui ABB, Accelleron, Axpo, MSC (tbc), Drafindub, Liguria International, Georg Fischer TPA Spa, Homberger Spa, e Hupac. Il programma prevede anche momenti culturali e dedicati alla logistica, tra cui una salita con la funicolare Zecca-Righi e una camminata, una visita del cantiere nodo ferroviario di Genova (Terzo Valico), nonché un tour in bicicletta da Imperia a Sanremo sulla Ciclabile dei Fiori. Il Museo del Clown di Villa Grock e il Comune faranno parte del programma di Imperia, mentre a Sanremo, l’Ambasciatore visiterà la Villa Ormond e terrà una Lectio Magistralis all’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario.

La panchina simbolo del progetto, prodotta in Svizzera in maniera sostenibile, verrà donata al Comune di Genova il 14 aprile. Con la sua base leggermente curva e il leggero dondolio che ne deriva, la panchina richiama l’importanza di trovare insieme un punto di equilibrio per l’incontro e un cammino condiviso.

Il progetto In Cammino con la Svizzera

Più che vicini, Italia e Svizzera sono partner, uniti da una realtà fatta di stretti legami culturali, linguistici ed economici. La lingua italiana, una delle quattro lingue nazionali della Svizzera, è un elemento fondamentale che rafforza il nostro dialogo quotidiano. La collaborazione tra Svizzera e Italia è intensa e continua, favorita dalla vicinanza geografica e dai valori europei comuni. Gli scambi e la collaborazione fioriscono nei più diversi ambiti: dall’energia ai trasporti, dalla cultura alla formazione e ricerca, alla sicurezza e ai progetti finanziati grazie al secondo contributo svizzero nell’ambito di un programma bilaterale sulla migrazione. L’Italia è uno dei principali partner commerciali della Svizzera: gli scambi di beni e servizi tra i due Paesi superano il miliardo di franchi alla settimana.

Poiché la diplomazia è fatta anche di prossimità e di vicinanza, nei prossimi due anni l’Ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, visiterà le venti regioni d’Italia. Itinerari di più giorni, affrontati con mezzi di trasporto sostenibili e in parte a piedi, saranno organizzati per incontrare i protagonisti – istituzionali, imprenditoriali, accademici e della ricerca, nonché delle associazioni e istituzioni culturali – che ogni giorno attraverso le loro attività contribuiscono a costruire e rafforzare le relazioni tra Svizzera e Italia.

L’obiettivo è conoscere l’Italia nel cuore dei suoi territori e le sue realtà più locali per comprendere il Paese. In ogni regione, un tratto di percorso sarà effettuato a piedi dall’Ambasciatore insieme a una personalitâ del luogo. Un momento di ascolto ma anche una possibilità per condividere conoscenze sulla Svizzera e i nostri valori, incluso l’impegno per la pace, il diritto internazionale, la sicurezza e la posizione in materia di competitività e innovazione. L’ambizione sul lungo termine è di far confluire le eccellenze dei due paesi e creare una rete di contatti duraturi. In ricordo di questo viaggio si donerà ad un’istituzione locale la panchina simbolo del progetto, prodotta in Svizzera dalla ditta FORM AG, kreative Macher con materiali di riciclo, che rimarrà alla comunità come luogo di scambio, di dialogo e d’informazione. La panchina, che ha una base leggermente curva, è simbolo di cammino condiviso e di equilibrio, dove il leggero dondolio richiama l’importanza di trovare insieme un punto stabile.

L’Ambasciatore di Svizzera in Italia

Nato nel 1965 a Mendrisio (Ticino), Roberto Balzaretti è titolare di un dottorato di ricerca in diritto dell’Università di Berna ed ha iniziato la sua carriera presso il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nel 1991. Ha ricoperto in particolare le cariche di Consigliere diplomatico e Capo di gabinetto della Consigliera federale Micheline Calmy-Rey, Segretario Generale del DFAE, Ambasciatore e capo della Missione svizzera presso l’Unione Europea a Bruxelles e Direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico. Dal 2018 al 2020 è stato Direttore della Direzione degli affari europei e Coordinatore dei negoziati con l’UE, con il titolo di Segretario di Stato. Dal 2020 al 2024 è stato Ambasciatore di Svizzera in Francia e a Monaco. Ha assunto la carica di Ambasciatore di Svizzera in Italia nel gennaio 2025.