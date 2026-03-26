50 anni di relazioni diplomatiche tra Marocco e Santa Sede: a Roma una celebrazione nel segno del dialogo e della cooperazione
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50 anni di relazioni diplomatiche tra Marocco e Santa Sede: a Roma una celebrazione nel segno del dialogo e della cooperazione

50 anni di relazioni diplomatiche tra Marocco e Santa Sede: a Roma una celebrazione nel segno del dialogo e della cooperazione

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Marocco - 26 Marzo 2026

di Redazione

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