L’Etiopia Biennale di Venezia sarà selezionata per la seconda volta e promuoverà le sue opere d’arte nel mondo.
Redazione
- Etiopia

L’Etiopia Biennale di Venezia sarà selezionata per la seconda volta e promuoverà le sue opere d’arte nel mondo.

L’Etiopia Biennale di Venezia sarà selezionata per la seconda volta e promuoverà le sue opere d’arte nel mondo.

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Etiopia - 25 Marzo 2026

di Redazione

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