L’Etiopia Biennale di Venezia sarà selezionata per la seconda volta e promuoverà le sue opere d’arte nel mondo.

L’ambasciatore Demitu Hambisa è stato a Venezia, Italia e ha avuto una discussione con il presidente della fondazione La biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco e i comitati organizzatori della mostra.

Nel corso della discussione, ricordando il riconoscimento conferito dall’Ambasciatrice d’Etiopia per la partecipazione alla mostra internazionale d’arte nel 2024 alcuni hanno dichiarato che i lavori di preparazione sono in fase di completamento per ulteriormente la sua partecipazione alle opere dell’artista Tegene Kumbi nel 2026.

Il presidente ha apprezzato i preparativi che l’Etiopia sta facendo per partecipare alla Mostra d’arte di Venezia La Biennale 2026 e ha spiegato che stanno lavorando insieme per rendere la partecipazione un successo.

Infine, prestando grande attenzione al turismo, alle attività e alle opere d’arte che si stanno realizzando nel nostro paese, abbiamo raggiunto un accordo per lavorare insieme per organizzare Biennale esposizione internazionale ed eventi simili.