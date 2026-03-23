L’Etiopia sul podio della Maratona di Roma 2026
L’Etiopia sul podio della Maratona di Roma 2026
L’Etiopia sul podio della Maratona di Roma 2026
Grande traguardo per gli atleti etiopi in occasione della Maratona tenutasi nella Capitale nella giornata di ieri 22 marzo 2026 (13 marzo 2018 secondo il calendario etiope).
Come sappiamo, i kenioti Asbel Rutto e Pascaline Kibiwot ha dominato la competizione. Ciononostante, come riportato dall’Ambasciata Etiope in Italia, notevoli risultati sono stati riportati dagli atleti della suddetta nazione.
Lencho Tesfaye Anbesa è arrivato terzo dopo 2h07:44 nella competizione maschile. Sul versante femminile invece, il secondo e terzo posto sono stati conquistati da Genet Tadesse Robi e Aberash Fayesa Robi.