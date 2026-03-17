Roma, alla Casa Russa arriva Vladimir Rodin: un viaggio nei capolavori della musica russa
Bianca Ricci
- Russia

Roma, alla Casa Russa arriva Vladimir Rodin: un viaggio nei capolavori della musica russa

Roma, alla Casa Russa arriva Vladimir Rodin: un viaggio nei capolavori della musica russa

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Russia - 17 Marzo 2026

di Bianca Ricci

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