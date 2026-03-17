Roma, alla Casa Russa arriva Vladimir Rodin: un viaggio nei capolavori della musica russa

Roma si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo nel panorama culturale cittadino, con una serata dedicata alla grande tradizione pianistica russa. Martedì 24 marzo la Casa Russa a Roma aprirà le sue porte al pubblico per il recital del pianista Vladimir Rodin, figura emergente ma già affermata a livello internazionale, considerata tra i più autorevoli interpreti della scuola pianistica russa contemporanea.

L’evento si inserisce nel solco delle iniziative volte a promuovere il dialogo culturale attraverso la musica, offrendo agli spettatori un’occasione unica per immergersi in un repertorio di straordinaria intensità artistica. Il programma prevede infatti l’esecuzione di alcune tra le più significative composizioni della tradizione russa, capaci di coniugare lirismo, profondità emotiva e complessità tecnica. In particolare, saranno proposte le pagine eleganti e ricche di sfumature di Pëtr Il’ič Čajkovskij, le opere dense e drammatiche di Sergej Rachmaninov e il celebre ciclo “Quadri di un’esposizione” di Modest Musorgskij, considerato uno dei vertici del repertorio pianistico di tutti i tempi.

Nato a Samara, Vladimir Rodin ha intrapreso un percorso formativo di eccellenza presso il Conservatorio di Mosca P. I. Čajkovskij, dove si è diplomato con il massimo dei voti. Attualmente è tirocinante-assistente presso l’Accademia Russa di Musica Gnesin, confermando il suo stretto legame con le istituzioni che rappresentano il cuore della tradizione musicale russa. Il suo stile interpretativo si distingue per una notevole padronanza tecnica unita a una profonda sensibilità artistica, elementi che gli permettono di affrontare con maturità un repertorio complesso e impegnativo.

Nel corso della sua carriera, Rodin ha ottenuto numerosi riconoscimenti in ambito internazionale, tra cui il Munich Piano Competition nel 2022, il Concorso Internazionale Igor’ Stravinskij e il concorso “Romanticismo. Origini e orizzonti”. Parallelamente, ha preso parte a importanti festival e progetti musicali, esibendosi nelle principali sale da concerto della Russia, come il Conservatorio e la Filarmonica di Mosca e la sala “Zaryadye”, collaborando con orchestre e ensemble di primo piano.

Oltre all’attività concertistica, il pianista è impegnato anche nella promozione della cultura musicale e nel sostegno ai giovani talenti. In qualità di autore e direttore artistico di progetti culturali, contribuisce alla diffusione della musica classica russa a livello internazionale. Dal 2025 ricopre inoltre il ruolo di ambasciatore del progetto “Scuola Pianistica Russa”, iniziativa che mira a valorizzare e tramandare questa importante tradizione interpretativa.

Il concerto alla Casa Russa a Roma si svolgerà con il sostegno dell’Organizzazione Non Profit “Amici di Tutto il Mondo” e dell’Associazione “Amici della Grande Russia”. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite apposito link, e sarà necessario presentare un documento di identità all’ingresso. Un’occasione significativa per il pubblico romano, che potrà assistere a una performance di alto livello e riscoprire, attraverso il pianoforte, la ricchezza e la profondità della musica russa.