L’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi ha ospitato in Residenza, martedì 10 marzo, nell’ambito della X edizione dell’Italian Design Day (IDD), una tavola rotonda tra Rossana Orlandi, Giulio Cappellini e Álvaro Catalán de Ocón, moderato dalla Direttrice Accademica dell’Istituto Europeo di Design (IED) di Madrid, Beatriz Amann.

Nel saluto di benvenuto, l’Ambasciatore, ha ricordato come l’IDD sia una delle iniziative periodiche promosse dalla Farnesina per favorire lo scambio interculturale e la proiezione globale del design italiano grazie alla presenza internazionale di designer, imprese e professionisti del settore. Il tema scelto per l’edizione del 2026, “RE DESIGN: rigenerare spazi, oggetti, idee e relazioni”, ha proseguito l’Ambasciatore, invita ad una riflessione sulla capacità del design di ripensare e trasformare ciò che già esiste, dando nuova vita a spazi urbani, forme di abitare e relazioni sociali ed economiche, in una prospettiva che non solo mira a rispondere alle necessità contemporanee, ma a contribuire parimenti alla costruzione di un futuro più inclusivo e sostenibile.

È seguita la tavola rotonda tra una delle figure italiane più influenti nel design contemporaneo e vincitrice del Premio del Festival de Diseño de Madrid di quest’anno, Rossana Orlandi, l’architetto e designer italiano Giulio Cappellini, capace di combinare nuove voci del design con la tradizione artigianale italiana, e Álvaro Catalán de Ocón, designer spagnolo formatosi presso lo IED di Milano e attento ai temi della sostenibilità e della responsabilità sociale. La conversazione, moderata dalla Direttrice Accademica dello IED di Madrid, Beatriz Amann, si è focalizzata sulla promozione del Made in Italy e sulla vocazione al dialogo culturale che distingue l’evento, contribuendo a rafforzare la cooperazione tra Paesi che condividono una sensibilità comune verso il design.

La ricca programmazione dell’IDD 2026 a Madrid ha parimenti contemplato la lectio magistralis agli studenti dello IED Madrid tenuta l’11 marzo da Rossana Orlandi e Giulio Cappellini e la mostra “Alchimia – La rivoluzione del design italiano”, organizzata presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid prodotta da ADI Design Museum in collaborazione con il Bröhan-Museum.

Dopo Berlino e Milano, l’esposizione è approdata a Madrid come prima retrospettiva completa dedicata al gruppo “Alchimia”, riunendo oggetti, arredi, schizzi, dipinti e fotografie ed offrendo una lettura completa della storia del collettivo e del suo impatto culturale. Il pubblico è stato invitato a salire su un “tappetozattera”, una struttura simbolica che sospende il quotidiano per immergersi nello spirito utopico e sperimentale che ha reso Alchimia un’esperienza irripetibile nel panorama del design italiano.