La giornata internazionale della donna è stata celebrata all’ambasciata di Roma E.F.D.R

La Giornata internazionale della donna celebrata a Roma per la 115a e la 50a volta nel nostro Paese con il tema “Voce delle donne per l’uguaglianza e la prospera Etiopia” . “Per tutte le donne e le ragazze: uguaglianza dei diritti, emancipazione” Diaspora etiope ed etiope in Italia e nei Paesi seguiti dalla ambasciata. La festa è stata celebrata con pompa,

L’ambasciatore Demitu Hambisa ha inviato un messaggio riguardante la giornata. Nel suo messaggio diceva che quando celebriamo la festa è un giorno di uguaglianza e giustizia che ricordiamo e rispettiamo il contributo economico, sociale e politico delle donne in tutto il mondo. Incluse le donne svolgono un ruolo di pace nella nostra società, lavoreremo per rendere pacifiche, giuste e inclusive le prossime elezioni nazionali. Hanno espresso che il loro contributo allo sviluppo del paese è stato grande e hanno chiesto di continuare.

Infine, è stata presentata una discussione sul ruolo principale della diaspora per la prosperità dell’Etiopia, si è tenuta anche una gara di domande riguardante la festa della donna. Nella discussione, i partecipanti hanno assicurato che lavoreranno insieme per lo sviluppo e la prosperità del nostro Paese. La festa è stata celebrata in modo splendido tagliando la torta preparata per la festa.