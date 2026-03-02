L’ambasciatrice dell’Etiopia incontra il rettore dell’Università di Cassino
Il ciclo di incontri che sta attualmente coinvolgendo l’ambasciatrice etiope DemituHambisaBonsa procede senza sosta.
Come riportato dall’account X ufficiale dell’ambasciata etiope, l’ambasciatrice ha recentemente incontrato il rettore dell’Università di Cassino Marco Dell’Isola e il Professor Sergio Nisticò.
L’incontro è stato volto al rafforzamento della cooperazione accademica tra Italia ed Etiopia.
Ricerca e rafforzamento del supporto agli studenti etiopi.
Queste le tematiche sulle quali si è concentrato il suddetto incontro.
L’incontro in questione avviene in un più ampio contesto di cooperazione e sviluppo dei rapporti tra Italia ed Etiopia.
Risale a pochi giorni fa la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Addis Abeba, avvenuta nel più ampio contesto del Piano Mattei, atto a fare del nostro paese il fulcro dello sviluppo dei rapporti tra Europa e Africa.
Dal settore minerario, a quello energetico, passando anche per l’industria del caffè, sono numerosissimi gli ambiti nei quali i rapporti di collaborazione tra Italia ed Etiopia si stanno facendo sempre più stretti, e a questi va ora ad aggiungersi anche l’ambito accademico.